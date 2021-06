Mass Effect 3: un easter egg è rimasto nascosto per 9 lunghi anni

Nove anni fa usciva Mass Effect 3, il capitolo conclusivo della trilogia di Shepard. Eppure, finora, sembrerebbe che mai nessuno si sia imbattuto in un easter egg alquanto particolare. A svelarlo il cinematic designer Richard Boisvert, che ha lavorato per BioWare dal 2010 al 2016, ovvero da Dragon Age 2 fino a Mass Effect Andromeda. Sul reddit della serie, il designer, ha scritto: “10 anni fa ho inserito un easter egg nella missione su Marte di ME3 e, per quanto ne so, nessuno si è mai imbattuto in esso”.

Si tratta di un rover marziano su cui gli utenti, adesso, stanno formulando diverse teorie per scoprire quale sia. Dei tre rover presenti sul suolo del pianeta rosso al lancio del gioco, soltanto Opportunity era l’unico attivo ed in movimento. Anche se Boisvert non ha specificato il modello d’ispirazione, probabilmente, si tratta di quest’ultimo. Da escludere, invece, è Curiosity, che raggiunse Marte parecchi mesi dopo l’uscita di Mass Effect 3, ovvero nell’agosto del 2012. Ma come si attiva l’easter egg?

All’inizio della missione su Marte, dovrete seguire un percorso tra i pannelli solari (questo). Di seguito, non servirà fare altro: un rover apparirà e si avvicinerà a Shepard. Non appena sarà giunto vicino al protagonista, il simpatico robot annuirà con la testa, a voler salutare il suo collega esploratore. A quanto pare, però, nell’aprile del 2020 un utente riuscì a scoprire la locazione del rover grazie ad una mod fotografica, ma non ad avviare i suoi movimenti. Potrete visionare qualche immagine del rover proprio qua in basso.

Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per aggiornamenti costanti sui vostri giochi preferiti.