Black OPS 6: ecco come sbloccare l'Easter Egg musicale in Zombi

Il nuovo brano di Kevin Sherwood può essere sbloccato nella mappa zombi "Citadelle Des Morts" di Call of Duty: Black Ops 6 (che potete trovare su Amazon) interagendo con tre cuffie nascoste. La canzone Easter Egg, intitolata "Slave", si attiva dopo aver trovato e attivato tutti e tre gli oggetti sparsi per la mappa del castello.

Questa feature segreta rappresenta una tradizione consolidata nelle mappe Zombi di Call of Duty, dove i giocatori possono sbloccare brani musicali interagendo con elementi nascosti nell'ambiente di gioco. Per chi non lo sapesse, Kevin Sherwood è uno degli artisti più prolifici in termini di brani composti per la modalità Zombi della serie.

Attivando le tre paia di cuffie, la canzone di questo Easter Egg verrà riprodotta automaticamente.

La prima coppia di cuffie si trova facilmente vicino al punto di spawn dei giocatori, all'interno della taverna iniziale. Sono posizionate su un tavolino di fronte al punto di acquisto delle armature. Per raggiungere la seconda coppia bisogna acquistare l'accesso al cortile del castello. Le cuffie si trovano in un'alcova che si affaccia sul cancello d'ingresso appena aperto. L'ultima coppia richiede di addentrarsi nelle profondità del castello, fino alle catacombe. Qui le cuffie sono posizionate sul pavimento accanto a un divano con un cadavere carbonizzato.

Per comodità vi lasciamo qua di seguito le immagini per aiutarvi nell'impresa. La prima e la terza cuffia sono posizionate esattamente dove vedete l'icona giocatore sulla mappa.

Per sbloccare l'accesso a tutte le aree necessarie, i giocatori dovranno progredire nella mappa aprendo porte e attivando meccanismi come il cannone sulle mura. Una volta trovate e attivate tutte e tre le cuffie, la canzone "Slave" di Kevin Sherwood inizierà a suonare mentre si combattono le orde di non morti.

Questa feature segreta aggiunge un ulteriore livello di esplorazione e ricompensa alla già ricca esperienza offerta dalla modalità Zombi di Call of Duty, invitando i giocatori a setacciare ogni angolo della mappa alla ricerca degli oggetti nascosti necessari per attivare il brano.

L'inclusione di canzoni come Easter Egg, composte da artisti famosi, è ormai una tradizione consolidata per la serie, che in passato ha collaborato anche con nomi del calibro di Eminem e Avenged Sevenfold per le mappe della modalità Zombi.

La nuova mappa "Citadelle Des Morts" fa parte dell'aggiornamento Season 1 Reloaded di Call of Duty: Black Ops 6, che ha introdotto diversi nuovi contenuti per la modalità zombi e le altre componenti del gioco.