Max Payne è noto per doversi scontrare con i suoi demoni interiori ma, grazie a un modder di nome BulletTimeTails, il detective è pronto ad affrontarli, letteralmente. “Doom Payne”, in lavorazione da giugno, catapulta l’iconico personaggio ideato da Remedy Entertainment, assieme ai suoi tormenti interiori e le sue pistole, direttamente nell’universo di DOOM.

Anche se lo sviluppo è ancora in fase iniziale, questa mod per DOOM sembra già promettere bene. Gli autori, infatti, hanno saputo riportare alla perfezione il mood di Max Payne. Oltre al bullet time inserito grazie a una mod esterna progettata da Xortts, troviamo anche le iconiche armi in stile newyorkese tipiche del detective. Anche la strana miscela atmosferica della musica di Max Payne e il cupo monologo interiore (alcuni messaggi di raccolta di armi e oggetti sono sostituiti dal gergo noir tipico di Max) con la sanguinosa ultraviolenza del frenetico FPS sembrano funzionare. La presenza di Max Payne nello spazio non sembra affatto in contrasto con i toni sopra le righe del gioco sviluppato da id Software.

La mod non è ancora perfetta, tuttavia, gli autori hanno già in mente quelli che saranno i prossimi contenuti. Il bullet time, infatti, non sembra particolarmente efficace contro gli attacchi hitscan dei demoni. Max Payne, infatti, non riesce in ogni caso a schivare questo genere di offensive. Per questo motivo, il modder intende sostituire tutti gli attacchi di tipo hitscan con attacchi che sfruttano le normali munizioni. In questo modo, Payne sarà in grado di schivare tutti i nemici di DOOM.

Not a development update, just a video of me having fun with testing Doom Payne, now that I have more guns to play around with.

(Yes I changed the background music in E1M4 with Byzantine Power Game from Max Payne)#DoomModding#Doom pic.twitter.com/Lpy3f4DRAY — Tails (@BulletTimeTails) July 19, 2022

La mod si rivela molto interessante e sembra promettere bene, dunque non vediamo l’ora di vederla in fasi più avanzate di sviluppo. Tra la miriade di contenuti legati alla serie di DOOM, questo crossover sembra funzionare a tal punto da farci chiedere se vedremo mai una versione inversa, nella quale ci ritroveremo a massacrare sgherri per le strade di New York a suon di armi spaziali.