Medievil: demo disponibile da oggi!

Durante il bellissimo State of Play attualmente in corso Sony è stata rilasciata una demo dell'attesissimo remake di Medievil!

Nonostante la parte del leone in questo State of Play la farà molto probabilmente The Last of Us 2, con il titolo di Naughty Dog che proverà a rapire il pubblico, durante tale evento dedicato alla console di casa Sony c’è stato spazio anche per un’altra attesissima opera. Stiamo infatti parlando nientepopodimeno che del remake di Medievil.

La notizia riguardante l’antesissimo titolo è una vera e propria bomba: a partire da oggi sarà infatti disponibile una demo dell’opera e sarà quindi di conseguenza possibile provare fin da ora quello che è uno dei prodotti più attesi di quest anno da tutti i fan PlayStation.

Completando la prova del titolo sarà inoltre possibile sbloccare un elmetto per la versione completa del gioco. Un occasione assolutamente da non perdere!

Come riporta anche la nostra anteprima, che potete trovare qui, non c’è troppo da preoccuparsi per quanto riguarda la qualità del remake: “Medievil sembra essere un remake fatto bene e smentisce qualche dubbio apparso nei trailer di gioco. Insomma, a ottobre i fan di Sir Daniel avranno la riproposizione che hanno sempre sognato, a patto di passare sopra a una telecamera non proprio moderna e un stile artistico molto bello, ma profondamente diverso dall’originale.”

Che ne pensate di questa notizia, siete pronti a mettervi nei panni del celebre Sir Daniel o aspetterete prima di saperne di più? Avete già giocato alla versione originale del titolo su PlayStation 1? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!