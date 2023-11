Il creatore di MediEvil costretto a vendere i suoi premi per salvare la casa

In un 2023 che, oltre a molteplici produzioni incredibilmente di qualità, verrà ricordato per i costanti tagli nel settore videoludico, ci giungono maggiori informazioni in merito alla triste storia di uno dei creatori dell'iconico MediEvil (un titolo che i meno giovani si ricorderanno sicuramente).

Jason Wilson, co-creatore di MediEvil, ha deciso di mettere all'asta il suo prestigioso premio BAFTA per il Miglior Gioco dell'Anno. Nonostante una carriera ricca di esperienza e di successi, Wilson sta attualmente affrontando serie difficoltà nel trovare un nuovo impiego nell'industria dei videogiochi.

L'annuncio della vendita del premio è avvenuto all'inizio di questa settimana su X. Wilson, nel suo post, ha condiviso che la decisione è stata motivata dal recente ricovero in ospedale, causato da livelli elevati di stress, ansia e preoccupazioni finanziarie, dovute alla mancanza di successo nel passaggio alle fasi di colloquio per ruoli nel settore del game art/design.

Il BAFTA messo all'asta, è stato ottenuto nel 2000 per MediEvil II, un riconoscimento ottenuto dopo una competizione con titoli quali TimeSplitters e Ready 2 Rumble Boxing: Part 2.

Il lotto messo all'asta da Wilson comprendeva: il premio, una statuetta di Sir Dan Hand in metallo e un FunkoPop di MediEvil. Il prezzo di partenza era di £6.000, in quanto Wilson non aveva idea del valore di un oggetto così personale, dichiarandosi più che felice di ricevere offerte superiori.

Wilson ha condiviso il suo stato d'animo in merito alla decisione, scrivendo: "Non ho idea del valore di un oggetto così personale, ma se può contribuire a garantirmi un tetto sulla testa per un po' più di tempo, venderlo ne sarà valsa la pena."

Vi parliamo al passato poiché, al momento, il post di vendita è stato eliminato da X, presumibilmente poiché la vendita è andata in porto.

Il triste annuncio della vendita di un oggetto così prestigioso, arriva dopo la precedente messa in vendita dell'intero archivio di arte e progettazione del gameplay di MediEvil, anch'esso venduto in poche ore non appena si è diffusa la brutta notizia.

La decisione è stata motivata dai cambiamenti nella sua vita personale, dalle difficoltà nel trovare lavoro nel settore videoludico e dal fatto che fra problemi di salute e spese da sostenere, questa era l'unica "soluzione lampo" per poter salvare, perlomeno, la sua casa.

Nonostante la sua vasta esperienza e la lunga lista di competenze nel settore, Wilson ha lamentato la difficoltà di trovare un nuovo impiego, sottolineando di avere ancora molto da offrire e mostrando pubblicamente le sue qualità attraverso un portfolio che presenta anni di esperienza nella produzione, nella gestione delle emergenze e nell'esperienza manageriale.

Wilson ha iniziato la sua carriera nei videogiochi negli anni '80, con il suo nome presente in produzioni quali le versioni Amiga di Pac-Mania, Ninja Gaiden e Space Harrier II.

Dopo aver trascorso anni in ruoli chiave presso Sony Computer Entertainment Europe, lasciando il segno con MediEvil, Wilson ha intrapreso lavori come scrittore e autore di fumetti dopo aver lasciato l'azienda nel 2012.