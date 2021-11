Melvor Idle è il gioco ispirato a RuneScape disponibile ora su Steam!

Nel corso delle ultime ore, Games by Malcs e Jagex Partners hanno annunciato l’uscita dall’Early Access di Melvor Idle, gioco indipendente che tra settembre e ottobre è riuscito a conquistare più di un milione di giocatori tra Steam, App Store e Google Play Store.

La versione 1.0 di Melvor Idle include una serie di contenuti inediti e si tratta del lancio della versione completa del titolo. L’esperienza di gioco, fortemente influenzata da RuneScape, è in realtà una sorta di successore delle avventure testuali, dove al giocatore è richiesto di affrontare un’avventura fantasy solamente usando dei bottoni e interagendo con delle schermate video. Niente azione in 3D o 2D dunque ma è stato proprio questo concept originale a permettere agli utenti un’esperienza di gioco completamente diversa.

“È stato un lungo viaggio, ma sono davvero felice di annunciare il lancio della versione 1.0 di Melvor Idle”, le parole di Brendan Malcom, creatore di Games by Malcs. La versione completa aggiungere tantissimi nuovi contenuti e i numeri fanno effettivamente impressione: oltre 1,100 oggetti da scoprire e utilizzare, più di 40 animali da raccogliere oltre che l’introduzione della progressione tra piattaforme grazie ai salvataggi in cloud.

“Siamo davvero contenti di essere parte del lancio di Melvor Idle nella sua versione definitiva. Brendan e Games by Malcs ci hanno impressionato con la loro visione del gioco e dal lavoro che hanno realizzato per renderlo un successo in un tempo decisamente breve”, le parole di Chris Pfeiffer, Director of Product Management di Jagex Partners. Per celebrare l’uscita del gioco nella sua versione definitiva, Games by Malcs ha lanciato un nuovo trailer, disponibile poco più in basso

Melvor Idle è disponibile su Steam in versione 1.0 al prezzo di 8,19 Euro. Il gioco è completamente localizzato in italiano ed è disponibile gratuitamente (con acquisti in App) per device iOS e Android.