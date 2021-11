Tanti grandissimi giochi nel nuovo Humble Choice di novembre 2021!

Pure questo novembre Humble Bundle ha deciso di confezionare un ricco pacchetto colmo di grandi giochi per gli abbonati a Humble Choice. Questa volta è il turno di House Flipper, Project Wingman, Wrath Aeon of Ruin e tanti altri giochi in grado di fare la gioia di un elevato numero di palati. Un Humble Choice, quello di novembre 2021, quindi parecchio sostanzionso.

Ecco i titoli disponibili nell’Humble Choice novembre 2021:

Due Process

House Flipper

Project Wingman

Wingspan

BPM: Bullet per Minute

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Simple Rockets 2

Time Lie

Wrath: Aeon of Ruin

Mobius Front ’83

Questi i vantaggi dell’Humble Choice:

Totale libertà di scelta : ogni mese, a seconda della sottoscrizione, si possono scegliere i giochi da tenere in completa libertà.

: ogni mese, a seconda della sottoscrizione, si possono scegliere i giochi da tenere in completa libertà. Nessun mistero : tutti i giochi inclusi nel servizio sono svelati fin dall’inizio mese e non è quindi più necessario attendere settimane per conoscerli.

: tutti i giochi inclusi nel servizio sono svelati fin dall’inizio mese e non è quindi più necessario attendere settimane per conoscerli. Vantaggi unici: non solo il 5% di quello che paghiamo va in beneficenza, ma otteniamo anche l’accesso ad Humble Trove e fino al 20% di sconto all’interno dell’Humble Store.

Di seguito, invece, i vari pacchetti disponibili per la sottoscrizione:

Choice Premium (17.99 al mese / 159.99 all’anno): 9 giochi, accesso ad Humble Trove e 20% di sconto all’Humble Store.

(17.99 al mese / 159.99 all’anno): 9 giochi, accesso ad Humble Trove e 20% di sconto all’Humble Store. Choice Basic (13.99 al mese / 124.99 all’anno): 3 giochi, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto all’Humble Store.

(13.99 al mese / 124.99 all’anno): 3 giochi, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto all’Humble Store. Choice Lite (4.49 al mese / 39.99 all’anno): nessun gioco, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto all’Humble Store.

Parte dei proventi dagli abbonamenti a Humble Choice verranno inoltre devoluti ad associazioni benefiche, come Oceana che si assicura di proteggere le acque oceaniche. Potete trovare il ricco Humble Choice di novembre 2021 e iscrivervi al servizio anche per solo un mese, seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per abbonarti a Humble Choice «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!