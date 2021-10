Metal Gear Solid 3 Remake: ci siamo? Ecco chi ci starebbe lavorando

I remake dei grandi classici del videogioco sono ormai una pratica più che sdoganata nel settore videoludico. Dopo i più che ottimi lavori di Capcom con i primi tre Resident Evil, e Bluepoint Games con Shadow of the Colossus e Demon’s Souls, sembra che il prossimo titolo a ricevere questo tipo di trattamento sarà Metal Gear Solid 3 Snake Eater.

Da ormai diverso tempo di vocifera di un ritorno in pompa magna dei grandi brand di Konami, e tra questi si è fatto più volte anche il nome di Metal Gear Solid. Ora, stando a delle nuove scoperte, sembra che ad occuparsi del remake di Metal Gears Solid 3 sia il team di sviluppo Virtuos.

Gli indizi, questa volta, arrivano direttamente dallo studio, il quale ha aperto diverse assunzioni relative allo sviluppo di un nuovo remake tripla A. Da quel che siamo riusciti ad intuire, il titolo sarà un action adventure che girerà in 4K su alcune piattaforme.

So Virtuos Studios Working on Remake According to this LinkedIn Profile, Probably Metal Gear Solid 3… Previously It's been reported by @AndyPlaytonic.

– AAA Action Adventure Remake

– Looks like Ground up Remake

– 4k For Certain Platform@bogorad222 pic.twitter.com/HpAUk0PgkT

— Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) October 10, 2021