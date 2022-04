Negli anni abbiamo potuto vedere molti dei videogiochi che hanno fatto la storia di questo medium tornare con un aspetto nettamente migliore. Molte volte il tutto è stato fatto in via ufficiale dalle varie software house con dei remake a dir poco strepitosi, basti pensare ai recenti Resident Evil 2 o Final Fantasy 7. Ci sono però tantissimi altri grandi giochi del passato che non sono ancora stati ritoccati o modernizzati, ma a quelli ci stanno pensando alcuni appassionati, come l’esempio recente di Metal Gear Solid 4.

Metal Gear Solid 4 (2008)

Come è ben noto a tantissimi appassionati, il quarto capitolo principale della saga di Metal Gear è molto difficile da recuperare se non si possiede una PlayStation 3 e una copia del gioco. Questo perché il titolo non presenta ancora alcuna edizione rimasterizzata per le console più recenti, e attualmente non sembra che Konami abbia alcuna intenzione di regalare agli appassionati la gioia di poter godere del gioco in una nuova veste moderna.

Con un nuovo video pubblicato su YouTube, la redazione di Digital Foundry ci ha mostrato come l’emulazione può dare una mano a chiunque voglia giocare a Metal Gear Solid 4 in un modo mai visto prima. John Linneman ci mostra come è stato possibile rivisitare questo grande classico del videogioco grazie all’emulatore RPCS3, il quale ha portato il titolo di Konami e Hideo Kojima a girare per la prima volta in 4K e 60 FPS.

Come viene sottolineato anche dalla stessa redazione, è ormai difficile vedere il confine tra l’emulazione e una vera e propria rimasterizzazione di un grande classico come Metal Gear Solid 4. Vi lasciamo al video, che tra le molte meraviglie mette anche in mostra una serie di comparazioni tra la versione emulata su PC e quella originale uscita su PS3 nel 2008.