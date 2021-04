Metal Gear Solid Remake: ci siamo? Strani tweet sembrano confermarlo

Metal Gear Solid Remake è uno di quei progetti in cui ogni giorno pare rimbalzare la teoria che sia in lavorazione ormai da diverso tempo. Sebbene negli ultimi mesi l’idea sembrerebbe essere scemata, ecco un nuovo tweet che avrebbe riacceso le speranze. Si tratta a tutti gli effetti di una storia tanto assurda quanto curiosa. Il protagonista di questa faccenda è tale Tom Olsen, un misterioso utente che ha aperto il suo profilo Twitter solo una settimana fa, precisamente l’8 aprile scorso.

Dalla didascalia si può leggere quanto segue: “Nato e cresciuto a New York. Tecnico di manutenzione presso Big Shell. Sposato da 10 anni con la mia meravigliosa moglie Karen. Fan dei Mets”. Tra i vari tweet pubblicati dall’utente ce ne è uno che è stato ritwittato dall’account ufficiale di Metal Gear Solid creando un botta e risposta tanto divertente quanto inusuale.

Il messaggio reciterebbe quanto segue: “Sono passato dal laboratorio informatico per salutare ma non c’è nessuno qui. Devono essere ad una riunione, o qualcosa del genere. Magari la prossima volta”. Il profilo ufficiale di Metal Gear Solid ha quindi deciso di rispondere a tono al suo “dipendente”. “Tom, ne abbiamo già parlato. Per favore, controlla il tuo Codec ogni mattina per gli aggiornamenti sulle riunioni e le evacuazioni in caso di incursioni del PMC. Ed abbiamo visitatori la prossima settimana, quindi finisci di pulire le ventole e assicurati che le bandiere siano esposte correttamente, ma stavolta non toccare il C4″. Questo ha fatto impazzire totalmente il web, il quale si aspetta proprio la prossima settimana qualche novità relativa a Metal Gear Solid.

Tom, we talked about this.

Please check your Codec each morning for meeting updates and evacuations in-case of PMC incursions.

And we have visitors coming next week, so finish cleaning the vents and make sure the flags are all hung properly, but do not touch the C4 this time. https://t.co/u9C6yrONil

— METAL GEAR OFFICIAL (@Metalgear) April 14, 2021