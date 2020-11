Demon’s Souls ed i suoni misteriosi, la teoria di Metal Gear Solid Remake

Eccoci arrivati ad un nuovo rumor, anche se questo effettivamente ha un sapore un po’ retrò visto che va a ripescare un vecchio tweet che anticipava due remake al lavoro presso lo studio Bluepoint, che con il tempo abbiamo potuto scoprire uno di questi essere uno dei titoli di lancio di PS5, Demon’s Souls. Eppure in queste ore si stanno susseguendo voci riguardanti altri remake in arrivo presso l’ammiraglia di casa Sony, ripescando quindi l’eventuale secondo remake.

Analizzando il tweet di qualche tempo fa, possiamo vedere un criptico messaggio che molti hanno effettivamente attribuito al tanto sognato remake del gioco From Software, eppure nella loro anticipazione si parlava anche di “hills, metal e shadow” oltre che a “solid”, andando quindi a toccare le fantasie più sfrenate dei fan dei due giochi Konami tra i più amati, ovviamente parliamo di Silent Hill e Metal Gear Solid.

Come descritto in una notizia scritta proprio nella giornata di ieri, il profilo twitter ufficiale di PlayStation Arabia ha postato alcuni brevi teaser decisamente misteriosi ed interessanti, che ci ha fatto pensare subito verso quelle “colline silenti” che sicuramente hanno bisogno di una nuova linfa grazie ad un eventuale riproposizione. Con l’uscita dell’ottimo Demon’s Souls abbiamo potuto notare ad esempio una porta chiusa, assente nel titolo originale uscito nel lontano 2009, ma in queste ore si è scoperto qualcos’altro criptico ed affascinante.

In questo breve video il giocatore Jared DuBay-Jurado si spaventa per un verso “animalesco” proveniente dal Nexus che tutto sembra fuorché il verso di qualche boss conosciuto del gioco From Software, inoltre trattandosi dell’hub di gioco non dovrebbero esserci troppi pericoli per noi. Lavorando con molta fantasia quel verso ricorda vagamente quello del Metal Gear REX, il noto bestione costruito a Shadow Moses, pilotato da Liquid Snake durante l’epico scontro presente nel capolavoro di Hideo Kojima. Ovviamente invitiamo tutti voi a prendere con le dovute pinze queste dichiarazioni visto che non c’è nessuna ufficialità riguardante questa teoria.

Ricordiamo che entrambi i brand che paiono essere i più papabili, Silent Hill e Metal Gear Solid, sono di Konami il che rende decisamente più complicata la situazione non essendo una proprietà intellettuale Sony, ricordiamo però che entrambi i primi capitoli di queste due serie di videogiochi sono state esclusive di prima fascia per la originale PlayStation. Durante i Game Awards forse potremo scoprire qualcosa di nuovo a riguardo, magari sul secondo e misterioso remake in lavorazione presso Bluepoint?

Cosa ne pensate di questa notizia? Credete che Bluepoint sia al lavoro su un remake di Metal Gear Solid? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità relative a PS5 ed i suoi futuri titoli in uscita.