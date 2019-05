Metro Exodus: su Epic Store le vendite non sono state soddisfacenti

Metro Exodus ha venduto bene su console, ma su PC non ha affatto ottenuto il successo che Deep Silver e THQ speravano. Ecco i dettagli.

Sappiamo tutti cosa è successo mesi fa con Metro Exodus. Deep Silver, in qualità di publisher del gioco, ha deciso di rilasciare il gioco in esclusiva Epic Games Store su PC. Le motivazioni sono ovviamente da trovarsi nel fatto che il negozio digitale dei creatori di Fortnite offre una percentuale di guadagno superiore a Steam. Come è ovvio, l’esclusività non è stata apprezzata dai giocatori PC, sopratutto perché l’annuncio è avvenuto molto vicino al lancio e ha smentito le precedenti dichiarazione che volevano Metro Exodus in uscita anche sulla piattaforma di Valve.

La pessima reazione del pubblico ha subito fatto immaginare che le vendite non sarebbero state incredibili: chiaramente, una speculazione è solo una speculazione e fino a quando non si hanno dati alla mano o dichiarazioni ufficiali sulle quali basarsi, non c’è molto da dire. Be’, ora possiamo dirlo: Metro Exodus non ha ottenuto grandi risultati su PC.

A confermarlo è Lars Wingefors, CEO di THQ Nordic. Le vendite del gioco di 4A Games sono avvenute “per l’assoluta maggioranza” sulle console, sopratutto in formato digitale. Pare che Metro Exodus abbia venduto bene sia su PS4 che su Xbox One, ma su PC non ha ottenuto successo. Il CEO, in ogni caso, ha deciso di non commentare la questione Epic Games Store.

Il CEO ha affermato che le vendite totali di Metro Exodus sono state leggermente migliori di quanto previsto, ma non incredibili come era stato dichiarato precedentemente. Incredibilmente, Wingefors non ha voluto nemmeno parlare di Satisfactory di Coffee Stain, il quale sembra aver ottenuto in discreto successo su Epic Games Store. Pare che l’argomento sia molto delicato in casa THQ, in questo momento. Diteci, avevate previsto un esito di questo tipo?