Metro Exodus: l'edizione completa PS5 a meno di 25€!

Se siete in cerca di un buon titolo da affiancare alle grandi uscite del momento, ovvero ad un gioco da poter piacevolmente intramezzare tra esperienze più grosse e/o impegnative, come FF7 Rebirth o il clamoroso Helldivers II, allora forse questa è l'occasione che fa per voi! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è attualmente in sconto del 38% l'ottima Complete Edition di Metro Exodus, popolarissima serie FPS, dalla forte impronta survival e narrativa, che in questa edizione include sia il gioco base, che i suoi contenuti scaricabili. Il tutto a soli 24,98€!

Metro Exodus, chi dovrebbe acquistarlo?

Intenso, emozionante e narrativamente coinvolgente, Metro Exodus è il terzo capitolo di una serie che, nel corso del tempo, si è saputa ritagliare una cospicua fetta di pubblico, ed è un acquisto fortemente consigliato per chi ha voglia di giocare un titolo FPS "vecchia scuola", fortemente concentrato sull'esperienza single player, ed in grado di far vivere al giocatore un'avventura di tutto rispetto.

Benché il gioco originale sia arrivato sul mercato nel 2019, quella qui proposta è un'edizione riveduta e ripulita, appositamente pubblicata, circa 2 anni dopo, per console di nuova generazione. In tal senso sono diverse le migliorie tecniche apportate dal team di 4A Games, tra cui una stabilità grafica che permette al gioco di girare graniticamente a 60 FPS, una risoluzione 4K, il supporto all'illuminazione Ray Tracing e, per quanto riguarda l'edizione PS5, anche il supporto al Feedback Aptico offerto dal controller DualSense.

Oltre a ciò, come detto in apertura, ci sono poi i contenuti aggiuntivi rilasciati successivamente all'uscita del gioco, tra cui gli ampi DLC narrativi "The Two Colonels" e "Sam's Story", che ampliano in modo importante la già ricca trama del gioco.

Ambientato tra le rovine di una Mosca in avanzato stato di decadimento, in cui per sopravvivere è spesso necessario nascondersi più che sparare, Metro Exodus è un gioco davvero ottimo con cui fare i conti, che vi permetterà di vivere un'avventura survival di tutto rispetto e, per questo, vi suggeriremmo di recuperarlo istantaneamente, complice l'ottimo sconto del 38% proposto da Amazon!

