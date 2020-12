Microsoft e Kojima Productions: acquisto all’orizzonte?

Come ogni singola industria che si rispetta, anche quella legata al mondo videoludico tende ad espandersi in maniera costante. Giorno dopo giorno sempre più aziende azzardano mosse commerciali che tendono a spostare la bilancia dell’economia. Tra gli esempi più concreti sicuramente Microsoft è uno dei colossi più propensi ad investire in maniera quasi aggressiva. Già solo durante questo 2020 abbiamo visto la casa di Redmond sfruttare le proprie risorse finanziarie per fare acquisti a dir poco impressionanti. Ecco perchè molti si aspettano nel vedere mosse simili sempre più spesso da parte del colosso americano.

Sono ormai settimane da quando certi rumor stanno diventando sempre più insistenti, specie quando si va a parlare di futuri acquisti da parte di Microsoft. Sappiamo (almeno stando ai rumor) che il colosso di Redmond è in trattative con delle aziende nipponiche, ma non sappiamo ancora con esattezza tutti i dettagli. Molti bisbigli mediatici riporterebbero che la casa americana sembra più intenzionata ad fare acquisti anche sul territorio nipponico. Quindi la possibilità di vedere SEGA o una certa Kojima Productions unirsi al “roster” Xbox Game Studios è sempre più probabile? Non proprio!

It's a section of a Spanish magazine where they ask users to guess if something it's true or fake. So this is obviously fake — Dani (@y2konya) December 5, 2020

Se su SEGA in questi ultimi mesi abbiamo avuto una marea di indizi, su Kojima Produtions il discorso cambia leggermente. Per chiarire fin da subito: No! Microsoft non sta per acquistare la casa di Hideo Kojima. Il tutto è nato per colpa di un malinteso. Una testata videoludica spagnola ha riportato tra i suoi vari articoli un segmento che recitava le seguenti parole: “Si conferma che il prossimo studio che Microsoft comprerà sarà Kojima Productions!“

Purtroppo il paragrafo non si basa su alcuna prova concreta riguardante un futuro acquisto, ma appartiene ad una rubrica speciale della rivista in questione. A confermare il tutto è stato un utente Twitter che sembra conoscere bene la rivista in questione, aggiungendo che la rubrica in questione serve per dare vita a discussioni tra l’utenza su situazioni ipotetiche. Purtroppo molti hanno preso le parole della testata spagnola alla lettera, sbandierando l’articolo come verità concreta.

Per il momento quindi non c’è alcun indizio che riporta Microsoft ad acquisire Kojima Productions. Il futuro sicuramente ci riserverà ancora qualche sorpresa (specie quando si va a parlare della casa di Redmond). Attualmente dobbiamo accontentarci delle certezze e lasciare in disparte questi rumor a volte campati per aria.