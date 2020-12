Microsoft senza freni: un’altra acquisizione, ecco i dettagli

Con sorpresa sembra che la fame di espansione di Microsoft ancora non si èe fermata. Poteva mai la casa di Xbox fermarsi dopo il colpaccio con Bethesda? È notizia di pochi minuti fa infatti l’acquisizione da parte dell’azienda della nota piattaforma online smash.gg. Il famoso portale è uno dei più famosi all’interno della scena competitiva mondiale. Con un piccolo comunicato linkato all’interno delle pagine del proprio sito, l’azienda ha infatti fatto sapere che è entrata in accordi commerciali con Microsoft per procedere verso l’acquisizione completa.

Al momento in cui vi scriviamo non si hanno ovviamente molti dettagli ma siamo sicuri questo colpa farà sicuramente bene ad Xbox per riuscire anche a penetrare il mercato dell’e-sports. ” Da quando abbiamo iniziato nel 2015, il nostro obiettivo è stato quello di creare community di eSport attive attorno ai giochi che le persone amano giocare. Oggi siamo entusiasti di fare il passo successivo in questo viaggio unendoci a Microsoft per rafforzare le nostre relazioni esistenti ed esplorare nuove opportunità.

Smash.gg continuerà come piattaforma di eSport self-service disponibile per gli organizzatori di tornei di tutte le comunità di gioco. Se hai domande sui tornei esistenti, contatta hello@smash.gg“, queste le parole dell’azienda in relazione all’acquisizione. Pensiamo che Xbox possa davvero trarne un forte vantaggio da questa scelta, e chissà cosa bolle in pentola per il futuro. Molti fan di Halo si stanno sicuramente sfregando le mani pensando ad un ritorno in grande spolvero del competitivo che ha segnato un’intera generazione di videogiocatori.

Quale modo migliore di far debuttare un titolo come Halo Infinite unendolo ad una florida scena competitiva? Ovviamente queste sono solo ipotesi, ma chissà cosa ci aspetta nei prossimi anni da parte di Microsoft. La cosa certa è che l’azienda vuole ampliare i suoi orizzonti e magari offrire ancora più servizi ai propri utenti. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento!