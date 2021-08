Microsoft Gamescom Showcase, tutti i titoli visti all’evento

É tempo ormai di Gamescom e come ben sappiamo Sony non sarà presente alla fiera. A differenza dell’azienda Giapponese, Microsoft ha invece deciso di esserci con una conferenza nella quale ha presentato alcuni aggiornamenti sui titoli in arrivo e soprattutto ha mostrato ancora una volta i titoli in arrivo sul Game Pass durante il corso dei prossimi mesi. Ovviamente ancora una volta la strategia dietro al servizio è centrale per Microsoft e per Xbox, permette agli sviluppaotori di far conoscere i propri titoli e avere anche nuovo pubblico. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa abbiamo visto questa sera!

Microsoft Gamescom Showcase

Una carrelata di trailer per vedere cosa abbiamo visto questa sera durante l’evento di Microsoft che è stato sicuramente incentrato su titoli che già abbiamo avuto modo di conoscere e che arrivano durante l’anno. Cosi come era stato detto da Greenberg, questo showcase è stato di passaggio per chiudere quest’anno che ci ha regalato un bel po’ di sorprese!

Dying Light 2

Abbiamo avuto modo di avere un assaggio in più del nuovo capitolo della saga di Techland con la quale avremo modo di intraprendere un nuovo viaggio all’interno di una città infestata da zombie. Dovremo farci strada a colpi di parkour e armi raccolte per debbellare non solo la minaccia zombie, ma anche forse quella più grande, ovvero l’uomo.

Humble Games

Sono stati presentati anche una serie di titoli che verranno pubblicati da Humble Bundle (il noto sito di collezioni), e saranno presenti ovviamente al day one anche sul servizio di Microsoft. Potete provare fin da ora ad esempio, Dodgeball Academy! Provate a dare un’occhio al trailer qui sotto per farvi un’idea di quello che ci aspetta!

Into the Pit

Pubblicato da Humble Games, il titolo ci porterà direttamente dritti all’inferno, in run rogue like pieno di ironia e soprattutto di rock! Ovviamente ricordate di indossare la crema solare prima di giocare, non vogliamo che vi scottiate!

Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation

Il titolo della nuova espansione che ci vedrà tornare nelle lande desolante di Wasteland. Quest volta però avremo a che fare con una nuova minaccia che sembra ancora più pericolosa. Saremo in grado di affrontarla? O periremo provandoci?

Sea of Thieves

In arrivo nei mari di Sea of Thieves un nuovo veliero tutto dedicato ad un titolo che mai ci saremo aspettati. Date il benvenuto alla nave di Borderlands. E come polena? Beh ovviamente un Claptrap piratesco! Riscattatela prima che sparisca!

State of Decay 2 Homecoming

Una nuova esperienza per State of Decay 2 ci aspetta, torneremo ancora una volta a Trumbull Valley per schiacciare gli zombie e aprire a nuove possibilità di fondazione per allargare la propria comunità a fondarne ancora di nuove. Arriva il 1 Settembre!

Stray Blade

Annunciato un nuovo titolo che sembra voler mischiare le carte in tavole dei souls like e dei gdr. Esploreremo una terra ricca di insidie e la lotta insieme all’esplorazione saranno il nostro pane quotidiano. A voi il trailer!

The Gunk

Il titolo dai creatori di Steamworld Dig è pronto per fare il suo debutto questo Dicembre sul Game Pass, su PC e sulle console Microsoft. Ovviamente date un’occhio al trailer perché sembra molto migliorato rispetto al primo trailer di un po’ di tempo fa!

Forza Horizon 5

Annuncita ufficialmente la cover che vedremo in tutti gli store fisici e non. Avrà come protagonista una macchina di grande spessore, diamo il benvenuto a questo nuovo trailer del prossimo titolo di Playground Games!