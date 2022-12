Mentre l’affare Microsoft e Activision Blizzard continua a trovare impedimenti di diverso tipo, la compagnia di Redmond rimane fiduciosa e sta iniziando a portare avanti tutta una serie di progetti per il futuro. Giusto qualche settimana fa sono emersi dei dettagli su un’offerta proposta a Sony, alla quale veniva offerta la possibilità di vedere rilasciati i prossimi capitoli della serie di Call of Duty anche sulle console PlayStation per i prossimi dieci anni.

Sony non ha accettato quella proposta fatta da Microsoft, ma a quanto pare la compagnia di Redmond non si vuole arrendere. Stando a un nuovo report pubblicato da Bloomberg, in questi giorni Sony si è vista arrivare una nuova offerta, grazie alla quale permetterebbe ai prossimi capitoli della serie di Call of Duty (potete acquistare Mondern Warfare 2 su Amazon) di arrivare anche sul servizio in abbonamento PlayStation Plus.

Sempre stando a quanto ci viene riportato da Bloomberg, Sony non avrebbe ancora accettato questa seconda proposta che è stata mossa. Non è la prima volta che il colosso nipponico vede di cattivo occhio tutta la faccenda relativa all’acquisizione Activision Blizzard da parte di Microsoft. Questo perchè, come più volte sottolineato dalla stessa Sony, c’è il rischio che la compagnia di Redmond vada a prendersi una fetta troppo grossa del mercato videoludico.

Nel frattempo Microsoft ha fatto la medesima offerta relativa ai dieci anni di Call of Duty a Nintendo, con la compagnia di Kyoto che ha accettato. Ora, questo affare Activision Blizzard continua a dare sempre nuovi spunti di discussione, e ad oggi è difficile dire cose potrebbe accadere nel prossimo futuro o quanto manca ancora prima di assistere a una sentenza definitiva.

