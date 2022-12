Ancora una volta ci troviamo davanti a tutta una serie di aggiornamenti sull’affare Xbox e Activision Blizzard. L’acquisizione ha letteralmente scosso l’industria del videogioco, e in questi ultimi mesi sono numerose le discussioni riguardo alla possibile approvazione del tutto. Sappiamo che il colosso di Redmond ha offerto a Sony un accordo della durata di dieci anni per far uscire i prossimi capitoli della serie di Call of Duty anche su console PlayStation, ma la compagnia nipponica non ha preso di buon grado questa mossa da parte di Microsoft.

La notizia ha fatto il giro del web grazie a un report, ma solamente di recente Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha confermato la veridicità dell’accordo, e non solo. Spencer è stato protagonista nelle scorse ore di una dichiarazione che ha scosso molti appassionati, annunciando insieme ai canali social Xbox che la compagnia statunitense ha trovato un accordo con Nintendo per far uscire i titoli della serie COD sulle proprie piattaforme per i prossimi dieci anni.

Una situazione molto familiare, e che ricorda esattamente l’offerta fatta da Microsoft a Sony. Proprio a tal proposito, Phil Spencer è tornato a parlare senza mezze misure su quanto accaduto qualche tempo fa con l’accordo Sony/COD, dichiarando quanto segue: “mi sembra chiaro che stanno perdendo più tempo dietro ai vari enti regolatori che con noi per cercare di concludere questo accordo”, il tutto riferendosi a Sony.

Microsoft's offered a similar deal to Sony but they haven't accepted. @XboxP3 isn't mincing words about that: “From where we sit, it’s clear they’re spending more time with the regulators than they are with us to try and get this deal done,” he said in an interview — Dina Bass (@dinabass) December 7, 2022

Questo è solo un punto di quanto è emerso da una recente intervista rilasciata da Phil Spencer alla redazione di Bloomberg. Quel che è certo è che a Sony non va per niente bene che l’acquisizione di Activision, Blizzard e King da parte di Microsoft vada in porto, ma solo il tempo saprà dirci quale sarà l’esito di questa complessa diatriba e quali saranno le contromosse di Sony in futuro.

