League of Legends, ecco il nuovo marchio LoL Esports

Dopo che l’anno esportivo è stato minato dalla pandemia che è purtroppo ancora in corso, molte società esportive si sono ridotte agli eventi in streaming, c’è chi ha cancellato i piani dei tornei per quest’anno, lasciando riposare completamente gli atleti e c’è chi invece ancora non si da per vinto e mira sempre ad innovarsi sempre di più. Questo è il caso di Riot Games che ancora una volta sorprende tutti e fa un cambio completo del branding collegato all’esport. Oggi è stato infatti presentato il nuovo marchio LoL Esports, che sarà completamente dedicato al lancio di nuovi contenuti legati al mondo competitivo di League of Legends.

Una scelta strategica che mira a dare ancora più solidità ad una delle scene esportive più in forma degli ultimi anni. “Il nostro obiettivo è dare gioia ai miliardi di fan dell’eSport di LoL sparsi per il mondo. Tutto nasce dalla creazione di un florido ecosistema di eSport supportato da competizioni emozionanti, crescita sostenibile, tecnologia all’avanguardia, intrattenimento intenso e l’attenzione all’integrità per lo sport e per i nostri team.

Ora tutto questo vivrà all’interno di LoL Esports, dalle emozionanti sfide nelle leghe regionali che tengono milioni di persone incollate agli schermi fino all’emblematico momento in cui i campioni sollevano il trofeo dei Mondiali”. Ci saranno tantissimi nuovi contenuti che andranno ad interessare il mercato della scena esportiva di League of Legends. Non solo dal punto di vista tecncio, ma anche nuove puntate di show che mireranno al puro intrattenimento.

Per Riot Games si prospetta un futuro molto più che solido, non solo dal punto di vista economico, ma anche per le community dei propri titolo. Lo stesso Valorant sta godendo di un forte successo anche in assenza di veri e propri tornei fisici. L’azienda dal momento in cui si potranno fare tornei in loco, sicuramente darà vita ad una scena competitiva solida e senza eguali.