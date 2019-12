Minecraft Dungeons, il gameplay si mostra in video

Tra i titoli in uscita il prossimo anno forse eccessivamente sottovalutati a livello globale è impossibile non annoverare Minecraft Dungeons, particolare spin-off della celebre saga di Mojang acquisita da Microsoft per una cifra a dir poco considerevole.

Dopo il video che ci ha permesso di conoscere più a fondo il team dietro il titolo, di cui vi avevamo parlato qui, questa volta la software house ha rilasciato un nuovo trailer dedicato a quello che è il gameplay del gioco. Un filmato di quasi cinque minuti, che ci permette di immergerci più a fondo in quello che ci aspetterà all’interno del titolo.

Come potete osservare comodamente anche qua sopra Minecraft Dungeons riprende delle situazioni alla Diablo, ri-arrangiandole con le tematiche tipiche della serie in quella che sembra essere una formula di gioco decisamente intrigante. Un grande focus sembra essere stato inoltre riposto sul comparto co-operativo che, a quanto pare, ricoprirà un ruolo di primo piano all’interno del titolo.

Il tutto sembra quindi essere di grande valore; come riporta anche la nostra anteprima, che potete trovare comodamente qui, infatti: ” Minecraft Dungeons non ci è affatto dispiaciuto, ma va comunque sottolineato che sembra un progetto assolutamente basilare con idee già più volte riproposte. Ciò che potrebbe fare la differenza è proprio lo stile grafico e il suo modo di approcciarsi ai fan di Minecraft.”

Minecraft Dungeons sbarcherà su un gran numero di piattaforme, ossia su Xbox One, Nintendo Switch, PC e PlayStation 4, ad aprile del prossimo anno. Il titolo, così come altra produzione degli Xbox Game Studios, sarà inoltre presente sul servizio in abbonamento Xbox Game Pass fin dal lancio.