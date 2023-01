Minecraft è il videogioco più venduto di tutti i tempi, di conseguenza non sorprende certamente la volontà del team svedese Mojang di sperimentare più generi e tipologie di gioco per espandere il franchise. Una prova, riuscita, è stata Minecraft Dungeons, che nella sua essenza Action-GDR accessibile a tutti è riuscito a ritagliarsi il suo spazio nella miriade di cloni. Visto l’enorme forza del brand, non c’è voluto molto tempo prima che arrivasse l’annuncio di un nuovo videogioco della serie; parliamo di Minecraft Legends, previsto per il 18 aprile su Xbox, PC, Nintendo Switch e PlayStation. Come tutti i titoli Xbox Game Studios, arriverà al day one su Xbox Game Pass.

Ebbene, cos’è il nuovo Minecraft Legends? Si tratta di un gioco action strategico, pensato prevalentemente per essere un’esperienza PvP da giocare online con gli amici o con altri utenti provenienti da tutto il mondo. I giocatori verranno infatti divisi in due team da quattro giocatori ciascuno, e l’obiettivo principale è quello di conquistare la base avversaria con ogni mezzo possibile, e soprattutto con tanto, ma tanto, gioco di squadra.

Comunicazione e strategia

La comunicazione sarà infatti un elemento fondamentale in ogni partita, dato che armi e risorse saranno condivise tra i giocatori della squadra. Ognuno dovrà dunque sapere esattamente cosa, come e quando farlo, e mettere il bene del team prima di tutto, pena la sconfitta. Adottare la strategia giusta è primo passo da fare per arrivare alla vittoria, assegnando a ogni membro un ruolo ben preciso in modo da organizzare il proprio piano di battaglia nei minimi particolari.

Le azioni da svolgere per sovvertire gli avversari sono tante, tra cui esplorare la mappa per raccogliere risorse, costruire la propria base e andare all’attacco. Come in ogni gioco strategico che si rispetti, anche in Minecraft Legends dovrete costruire il forte perfetto, ergendo mura, torri e preparandovi all’incursione nemica piazzando trappole, arcieri, cannoni… e qualcosa di ancor più interessante.

Avrete infatti a disposizione mob conosciuti ma anche nuovi, e dovrete utilizzarli a vostro vantaggio per attaccare gli avversari, gettandoli come “merce sacrificabile” e risparmiando così i vostri compagni. Inoltre, potrete anche cavalcarli per esplorare più velocemente la mappa in modo da raccogliere risorse necessarie per costruire oggetti e armi. Non tutto è oro ciò che luccica però, perché alcuni mob, come i Piglin, saranno pronti a uccidere i membri di entrambe le squadre.

Accessibile a tutti

Infine, così come nella campagna di Minecraft, anche in questa nuova versione del titolo di Mojang ogni mappa sarà generata casualmente, quindi ogni partita in PvP sarà diversa dalla precedente, rendendo il gioco ancor più divertente e ricco di sorprese. Allo stesso modo, l’opera sarà cross platform e i match potranno essere generati sia in partite private che online.

Insomma, Minecraft Legends sembra veramente promettente, quindi non vediamo l’ora di iniziare a costruire la nostra base il 18 aprile!