Minecraft: ricreata l’intera Terra di Mezzo, ecco un video tour

Minecraft permette di creare grandi mondi, ma questo probabilmente è il più bello e grande di tutti: ecco la Terra di Mezzo in versione voxel.

Forse avete già sentito parlare del progetto “Minecraft Middle Earth” prima d’ora, ma se così non fosse, preparatevi a vedere qualcosa di incredibile. Stiamo parlando di un progetto collaborativo che si è prefissato lo scopo di realizzare le “terre, città e regioni” del mondo di fantasia creato da Tolkien all’interno de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit: ovviamente parliamo della Terra di Mezzo.

Si tratta di una produzione sulla quale hanno lavorato innumerevoli giocatori per circa nove anni: in questo momento il progetto è praticamente completo, anche se i creatori e supervisori affermano che c’è qualche dettaglio da rifinire. Sottolineiamo che quando diciamo “Terra di Mezzo” non intendiamo un paio di luoghi, ma moltissime delle ambientazioni apparse nei film (grazie ai quali è più facile visualizzare gli ambienti più grandi e complessi) ma anche vari luoghi citati solo nei libri. Potete vedere un video tour nel video qui sotto.

Nel video possiamo vedere la casa di Bilbo, l’albero sotto il quale l’hobbit trascorre il suo compleanno, il carretto dei fuochi artificiali di Gandalf, ma anche grandi location come Minas Tirith, Rivendell, Moria e Caras Galadhon. È possibile muoversi al loro interno e rivivere le avventure della Compagnia. Ci sono persino delle piccole impronte nel mondo che mostrano il percorso fatto da Frodo e dai suoi compagni nel loro viaggio dalla Contea fino al Monte Fato.

Potete trovare tutte le informazioni ufficiali su Minecraft Middle Earth nella FAQ, a questo indirizzo. Viene specificato, ad esempio, che non si tratta di un server per fare role-play e non si tratta di un videogioco, ma solo di un enorme diorama della Terra di Mezzo. Diteci, cosa ne pensate del risultato?