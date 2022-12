Al di là delle critiche e delle polemiche dei giocatori, Call of Duty: Modern Warfare 2 si prepara al ritorno della modalità competitiva. Come ben sappiamo, l’introduzione della Ranked Mode dovrebbe avvenire all’inizio della Stagione 2, prevista per febbraio 2023. Ora, grazie a un datamining della versione PC, abbiamo avuto un’anticipazione di ciò che sarà questa nuova introduzione all’interno del gioco.

Le prime immagini (ora rimosse da Activision per violazione di copyright) hanno svelato i primi dettagli sulle modalità competitive di Modern Warfare 2. Le novità sono davvero tante e andiamo a riassumerle poco più in basso.

Modern Warfare 2: la classificazione dei giocatori

Le modalità Ranked saranno divise in Tier e i giocatori saranno classificati in base alle loro vittorie di squadra e le performance personali. I gradi saranno chiamati SR. Se un giocatore riesce a ottenere tre vittorie di file, riceverà un emblema speciale, che sarà di sua proprietà fino a quando non arriverà la prima sconfitta.

I Rank saranno permanenti e saranno presenti Sette Skill Division per ogni stagione. A ogni inizio stagione, tutti i giocatori avranno il loro Rank azzerato. Il punto più alto è rappresentato dal Tier Diamond I. Ulteriori informazioni sui Tier e su come verranno calcolati al momento non sono disponibili.

Regole e modalità delle partite Ranked

Come era lecito aspettarsi, le partite Ranked avranno delle modalità e delle regole differenti da quelle casual. In particolare verranno seguite le regole della Call of Duty League, che impongono un limite di due squadra da 4 giocatori, una serie di modalità più “strategiche” e il ban di alcune armi, mappe e delle killstreak. Per evitare di fare confusione, i giocatori si troveranno davanti a loro due set di classi differenti: uno da utilizzare nelle partite pubbliche e l’altro, invece, da utilizzare nelle modalità competitive.

Cambierà anche il gameplay. Nelle partite classifiche di Modern Warfare 2 sarà abilitato il fuoco amico, così come ci saranno penalità per l’inattività, le disconnessioni e molto altro. Comportamenti non adeguati e che infrangeranno le regole possono portare addirittura alle sospensioni del giocatore, che non potrà cercare partite per un determinato periodo di tempo.