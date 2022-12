Non è la prima volta che parliamo di problemi e svolte inaspettate su Call of Duty: Modern Warfare 2. In questo caso la voce del popolo si è sollevata in merito ad alcuni ban che hanno lasciato l’amaro in bocca. A riportare il tutto per primo è stato pcgamer.com.

Basandoci sulle dichiarazioni dei giocatori coinvolti, sembra proprio che alcuni recenti ban su Modern Warfare 2 siano stati del tutto ingiustificati, abbandonando le persone coinvolte nel dubbio. Fra questi troviamo Mike Swanson, un ex-dipendente Microsoft e giocatore occasionale (almeno stando alle sue parole). Lui è stato uno dei primi a segnalare la situazione, pubblicando un post in cui ha raccontato che il 5 dicembre il suo account ha subito prima degli arresti del gioco, per poi scoprire di essere stato bannato. Curiosamente Swanson afferma di giocare Modern Warfare 2 principalmente in singleplayer, e che in seguito a un ricorso presso Activision gli è stato confermato il blocco per utilizzo di un “software non autorizzato” e “manipolazione dei dati di gioco”.

“In qualità di sviluppatore, la mia teoria personale è che i frequenti arresti anomali (e gli errori associati sui file danneggiati) vengono erroneamente contrassegnati dal software anti-cheat Ricochet come manipolazioni intenzionali effettuate dai giocatori”, ha detto Swanson, cercando di trovare una lettura razionale della faccenda.

Nel post di Swanson viene segnalata anche l’esperienza di un altro utente, tale Necron242, il quale ha riportato di essere incappato in una situazione apparentemente identica alla sua (lui però è riuscito a farsi rimborsare da Steam, piattaforma su cui il gioco sta avendo un successo stratosferico, apponendo nel ricorso anche gli articoli di cronaca che hanno evidenziato la situazione).

A quanto pare la situazione, almeno in base a quanto riportato dal sito, è molto più ampia di quanto non sembri, con la pagina di Activision Blizzard sul sito Web di Better Business Bureau piena di segnalazioni del genere, in cui i giocatori bannati lamentano queste stesse modalità, avendo pochissime ore di gioco.