La beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 è disponibile a partire dalla giornata di ieri su Xbox e PC e sono già arrivati i primi problemi. Come riportato da Dexerto, infatti, alcuni giocatori che hanno utilizzato il fucile da cecchino sono riusciti a vedere gli avversari attraverso le coltri di fumo scatenate dalle esplosioni delle granate.

Le clip che dimostrano l’esistenza del glitch sono state immediatamente condivise su Reddit e Twitter. Una delle prime a emergere è stata quella di Charlie Intel, sito web che si occupa dei first person shooter, con un occhio particolare proprio al mondo di Call of Duty. La clip, pubblicata sul social network statunitense, è accompagnata da una descrizione che illustra alla perfezione il glitch che sta affliggendo la beta di Modern Warfare 2.

“C’è attualmente un glitch che permettere a chi utilizza il fucile da cecchino di vedere attraverso il fumo”, si legge nel cinguettio lanciato nel corso della notte italiana. Un problema che sembra riguardare solamente questa seconda settimana dell’open beta, partita proprio ieri su console Xbox e PC (e che tornerà su console PlayStation a partire da domani), e che però potrebbe non essere risolto a breve: la versione di prova si concluderà infatti il 26 settembre 2022 ed è molto probabile che un hotfix richieda più tempo del previsto.

There is currently a glitch where sniper scopes can see through smoke. #MWII Vid: u/GT-Ranz pic.twitter.com/JaglQjCirJ — CharlieIntel (@charlieINTEL) September 22, 2022

Non è la prima che un gioco della serie Call of Duty è afflitto da un bug del genere. Anche il primo Modern Warfare (datato 2019) e Black Ops Cold War hanno sofferto di problemi simili, tanto da aver portato all’eliminazione del fucile da cecchino nelle partite competitive. La speranza è che un glitch simile possa essere curato appena in tempo per il lancio del gioco, fissato per la fine di ottobre su PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC (via Steam e Battle.net).