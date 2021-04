Monster Hunter Rise è un successo! Oggetti gratis per festeggiare

A quasi tre settimane dal suo debutto, avvenuto il 26 marzo 2021, sulla console ibrida di casa Nintendo, Monster Hunter Rise ha venduto oltre cinque milioni di copie, addirittura superate durante la prima settimana! Un numero a dir poco immenso, che conferma quanto la saga di Capcom sia ancora apprezzata dal pubblico (veterani e non). Grazie a Monster Hunter World, parecchi nuovi utenti si sono avvicinati allo storico franchise, arricchendo ancor di più i numeri di questo nuovo capitolo su Switch. Capcom, la software house del gioco, ha deciso di festeggiare lo scoppiettante debutto.

Tramite il suo profilo Twitter, infatti, la casa nipponica ha comunicato alla sua fan-base il successo riscontrato da Rise, coinvolgendo ancor di più l’utenza con un pack commemorativo, il ‘Kamura Pack 1 – Big Hit Celebration’. Ecco quanto twittato dalla casa di sviluppo: “I numeri della prima settimana sono disponibili: MH Rise ha venduto oltre 5 milioni di unità in tutto il mondo! In segno di gratitudine, stiamo distribuendo un Commemorative Item Pack“. Si tratta di un pacchetto comprendente utilissimi oggetti in-game che vi elencheremo qui di seguito:

First week numbers are in: #MHRise has shipped over 5 million units worldwide!

As a token of our gratitude, we're giving out a Commemorative Item Pack. ❤️

Check in with Senri the Mailman to claim your Kamura Pack 1. 💌 pic.twitter.com/1NlCFvAylO

