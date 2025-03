Monster Hunter Wilds | Guida alle migliori armi: tutte le build

In Monster Hunter Wilds la scelta dell'arma è cruciale per determinare il tuo stile di gioco e l'efficacia nelle cacce, anche a seconda di quale sia il mostro da affrontare. Con 14 tipi di armi disponibili, ogni cacciatore può trovare l'arma che meglio si adatta alle sue preferenze e alle caratteristiche dei mostri da combattere. Non esiste, in sostanza, un'arma "migliore" in assoluto, a meno che non pensiate alle armi Artian; la chiave è sempre quella di sperimentare e di trovare quella che si adatta di più al proprio modo di giocare e che risulta più efficace contro specifici mostri.

Detto questo, ogni tipologia di arma ha comunque una build ideale che sfrutti meglio i suoi scopi, le sue abilità e le sue manovre. Nei prossimi paragrafi, quindi, vi riportiamo build ideali per ogni tipo di arma, accompagnata anche dai gioielli, attivabili sia dagli equipaggiamenti di armi e armature, sia dai gioielli che si possono incastonare in esse. Se invece siete novizi in questo tipo di gioco, vi consigliamo di fare un giro sia sulla guida completa che sulla nostra guida alle armi per principianti.

ATTENZIONE: Potrebbero esserci spoiler sul gioco e sulla trama.

Spadone, le migliori Build

Lo spadone è un'arma enorme che può permettersi di infliggere un ingente numero di danni in un solo colpo. È talmente grande da essere utilizzabile anche per parare colpi.

Migliore Spadone di basso rango

Utilissimo sia in basso rango sia per muovere i primi passi nei ranghi alti, la build è finalizzata a creare ferite sui corpi dei mostri, concatenando un conseguente aumento dell'Affinità grazie alle Abilità dell'equipaggiamento.

Arma : Gladius Veldian G. I Gioiello: Disciplina 1 Gioiello: Artigiano 1

: Gladius Veldian G. I Armatura : Elmo Arkveld G. Gioiello: Vigoroso 1 Cotta Arkveld G. Parabraccia Rathalos G. Gioiello: Vigoroso 1 Spira Xu Wu Schinieri Rathalos G. Gioiello: Vigoroso 1

: Abilità: Disciplina Lv. 3 Punto Debole Lv. 2 Frustata Lv. 2 Massima Potenza Lv. 1 Resistenza Malus Lv. 1 Super Resistenza Lv. 1 Artigiano Lv. 1 Super Resistenza Lv. 3 Vitalità di Arkveld G. - Decimatore I Battito di Guardiano - Scoppio di Wylatte

Amuleto: Amuleto Catena.

Migliore Spadone di alto rango

in arrivo

Spada Lunga, le migliori Build

La Spada Lunga è un'arma da usare soprattutto in contrattacco, dato che ha accesso a innumerevoli contromosse che riescono anche ad annullare le azioni dei mostri se usate in tempo.

Migliore Spada Lunga di basso rango

Questa build da basso rango consente di massimizzare i danni critici, da sfruttare soprattutto durante i contrattacchi.

Arma : Katana di Ferro II Gioiello: Sfoderata 1

: Katana di Ferro II Armatura : Elmo Rathalos G. Cotta Arkveld G. Parabraccia Rathalos G. Gioiello: Rinfodero 1 Spira Hirabami Schinieri Rathalos G. Gioiello: Rinfodero 1

: Abilità: Sfoderata Critica Lv. 3 Punto Debole Lv. 3 Rinfodero Lv. 2 Frustata Lv. 1 Schivata Estesa Lv. 2 Resistenza Ghiaccio Lv. 1 Resistenza Malus Lv. 1 Indimitdatore Lv. 1 Battito di Guardiano - Scoppio di Wylatte

Amuleto: Amuleto Tuffo.

Migliore Spada Lunga di alto rango

in arrivo

Spada e Scudo, le migliori Build

Spada e Scudo offrono un buon equilibrio tra difesa, attacco e mobilità. Quest'arma può essere anche tenuta in mano mentre si utilizzano altri oggetti.

Migliore Spada e Scudo di basso rango

Questa build cerca di sfruttare l'elemento Fuoco e i danni alle ferite.

Arma : Lama Albirath I Gioiello: Fuoco 1

: Lama Albirath I Armatura : Elmo Rathalos G. Cotta d'Ebano G. Gioiello: Vigoroso 1 Parabraccia Rathalos G. Gioiello: Vigoroso 1 Spira d'Ebano G. Schinieri Rathalos G. Gioiello: Vigoroso 1

: Abilità: Critico Elementale Lv. 1 Tocco del Maestro Lv. 1 Affilatura Veloce Lv. 1 Punto Debole Lv. 3 Resistenza Sanguinamento Lv. 2 Catena Lv. 1 Intimidatore Lv. 1 Attacco Fuoco Lv. 1 Super Resistenza Lv. 3 Schivata Estesa Lv. 1 Fiamma Rathalos - Ardente I Forza Odogaron Ebano - Bonus Scoppio I Battito di Guardiano - Scoppio di Wylatte

Amuleto: Amuleto Tuffo.

Migliore Spada e Scudo di alto rango

in arrivo

Doppie Lame, le migliori Build

Le Doppie Lame vantano mobilità e danni veloci: un'arma orientata ai DPS, danni per secondo, dunque richiede una gran gestione della resistenza.

Migliori Doppie Lame di basso rango

Questa build massimizza i danni elementali del Fuoco mentre cerca di recuperare il più possibile la resistenza.

Arma : Albirath Gemelli I Gioiello: Critico Elementale 1

: Albirath Gemelli I Armatura : Elmo d'Ebano G. Gioiello: Atleta 1 Cotta Rey Parabraccia d'Ebano G. Gioiello: Atleta 1 Spira Xu Wu Schinieri Xu Wu Gioiello: Atleta 1

: Abilità: Critico Elementale Lv. 1 Tocco del Maestro Lv. 1 Occhio Critico Lv. 1 Affilatura Veloce Lv. 1 Catena Lv. 2 Super Resistenza Lv. 3 Atleta Lv. 4 Massima Potenza Lv. 1 Forza Odogaron Ebano - Bonus Scoppio I

Amuleto: Amuleto Super I.

Migliori Doppie Lame di alto rango

in arrivo

Martello, le migliori Build

Il Martello cerca di mettere fuori combattimento il più possibile i mostri a suon di ingenti danni contundenti in testa.

Migliore Martello di basso rango

Enormi danni grezzi per entrare in agevolezza nelle prime missioni di alto rango di Monster Hunter Wilds.

Arma : Martello Veldian G. I Gioiello: Disciplina I Gioiello: Artigiano I

: Martello Veldian G. I Armatura : Elmo Arkveld G. Gioiello: Atleta 1 Cotta Ajarakan Parabraccia Doshaguma G. Gioiello: Atleta 1 Spira Doshaguma G. Schinieri Rathalos Gioiello: Atleta 1

: Abilità: Disciplina Lv. 3 Atleta Lv. 3 Occhio Critico Lv. 1 Affilatura Veloce Lv. 1 Maratoneta Lv. 3 Punto Debole Lv. 1 Eroismo Lv. 1 Frustata Lv. 1 Spaccamostri Lv. 1 Artigiano Lv. 1 Battito di Guardiano - Scoppio di Wylatte

Amuleto: Amuleto Maratona I.

Migliore Martello di alto rango

in arrivo

Corno da Caccia, le migliori Build

Chi dice che non si possa fare dei bei danni con un'arma da support? Il Corno da Caccia può, lasciateglielo fare tra una combo musicale e l'altra!

Migliore Corno da Caccia di basso rango

Questa build con un 15% di affinità e un potenziamento dei danni da fuoco è in grado di fare il suo dovere mentre rigenera la resistenza.

Arma : Feroce Albirath I Gioiello: Critico 1

: Feroce Albirath I Armatura : Elmo d'Ebano Gioiello: Benedizione Divina 1 Cotta Arkveld G. Parabraccia d'Ebano Gioiello: Adattamento 1 Spira Arkveld G.

Gioiello: Atleta 1 Gioiello: Atleta 1 Schinieri Rathalos G. Gioiello: Atleta 1

: Abilità: Critico Elementale Lv. 1 Tocco del Maestro Lv. 1 Catena Lv. 2 Resistenza Malus Lv. 2 Punto Debole Lv. 1 Frustata Lv. 2 Occhio Critico Lv. 1 Adattabilità Lv. 1 Benedizione Divina Lv. 1 Atleta Lv. 3 Forza Odogaron Ebano - Bonus Scoppio I Vitalità di Arkveld Guardiano - Decimatore I Battito di Guardiano - Scoppio di Wylatte

Amuleto: Amuleto Catena

Migliore Corno da Caccia di alto rango

in arrivo

Lancia, le migliori Build

La lancia è l'arma più difensiva di Monster Hunter Wilds, quindi per fare danno si lavora soprattutto di contrattacchi.

Migliore Lancia di basso rango

Questa build è incentrata soprattutto sulle Guardie della Lancia, cercando di sfruttare i contrattacchi sulle ferite dei mostri (usate la Focus Mode, mi raccomando).

Arma : Lancia Veldian G. I Gioiello: Guardiano 1 Gioiello: Guardiano 1

: Lancia Veldian G. I Armatura : Elmo Arkveld G. Gioiello: Antishock I Cotta Arkveld G. Parabraccia Rathalos Gioiello: Atleta I Spira Balahara Schinieri Rathalos Gioiello: Atleta I

: Abilità: Guardia Lv. 2 Guardia Offensiva Lv. 2 Frustata Lv. 2 Punto Debole Lv. 2 Resistenza Malus Lv. 1 Atleta Lv. 2 Schivata Estesa Lv. 2 Ammortizza Danni Lv. 1

Amuleto: Amuleto Tuffo

Migliore Lancia di alto rango

in arrivo

Lancia-fucile, le migliori Build

Anche la lancia-fucile è un'arma perlopiù difensiva, ma la possibilità di esplodere proiettili la rende più lenta della lancia ma anche più devastante.

Migliore Lancia-fucile di basso rango

Questa build ruota tutta attorno alla sinergia tra Frusta e la capacità di aprire subito ferite sui mostri, da poter distruggere poi con Focus Strike mirati o con le combo.

Arma : Torre Albirath I Gioiello: Artiglieria I

: Torre Albirath I Armatura : Elmo Arkveld G. Gioiello: Atleta I Cotta Arkveld G. Parabraccia Arkveld G. Gioiello: Atleta I Spira Xu Wu Schinieri Arkveld G. Gioiello: Atleta I

: Abilità: Critico Elementale Lv. 1 Tocco del Maestro Lv. 1 Frustata Lv. 4 Resistrenza Malus Lv. 2 Massima Potenza Lv. 1 Super Resistenza Lv. 1 Atleta Lv. 3 Vitalità di Arkveld Guardiano - Decimatore II Battito di Guardiano - Scoppio di Wylatte

Amuleto: Amuleto Catena I

Migliore Lancia-fucile di alto rango

in arrivo

Spadascia, le migliori Build

La Spadascia è un'arma versatile che cambia continuamente da una forma spada a una ascia. La gestione tra le due forme è la parte più complicata dell'arma, ma una volta padroneggiata diventerà un'arma imprescindibile per voi.

Migliore Spadascia di basso rango

Questa build è tutta focalizzata sull'ottenimento delle due abilità migliori per quest'arma: Disciplina e Trasformazione Rapida.

Arma : Securis Veldian G. I Gioiello: Trasforma I Gioiello: Trasforma I

: Securis Veldian G. I Armatura : Elmo Arkveld G. Gioiello: Antishock I Cotta Arkveld G. Parabraccia Rathalos Gioiello: Atleta I Spira Balahara Schinieri Rathalos Gioiello: Atleta I

: Abilità: Disciplina Lv. 2 Trasforma Rapido Lv. 2 Punto Debole Lv. 2 Frustata Lv. 2 Atleta Lv. 2 Ammortizza Danni Lv. 1 Schivata Estesa Lv. 1 Vitalità di Arkveld Guardiano - Decimatore I Battito di Guardiano - Scoppio di Wylatte

Amuleto: Amuleto Tuffo

Migliore Spadascia di alto rango

in arrivo

Lama Caricata, le migliori Build

La Lama Caricata è una delle armi con più meccaniche in Monster Hunter Wilds, ma è anche quella col tetto massimo di abilità più alto. Vale la pena sfruttare questa caratteristica per le build.

Migliore Lama Caricata di basso rango

Questo set permette di potenziare la lama caricata aumentando in modo significativo i danni multi-colpo e alle ferite.

Arma : Lama Albirath I Gioiello: Guardiano I

: Lama Albirath I Armatura : Elmo d'Ebano G. Gioiello: Divino I Cotta Arkveld G. Parabraccia d'Ebano G. Gioiello: Adattamento I Spira Arkveld G. Gioiello: Antistordimento I Gioiello: Antistordimento I Schinieri Rathalos G. Gioiello: Antistordimento I

: Abilità: Critico Elementale Lv. 1 Tocco del Maestro Lv. 1 Guardia Offensiva Lv. 1 Estendi Potenza Lv. 2 Catena Lv. 2 Resistenza Malus Lv. 2 Punto Debole Lv. 1 Frustata Lv. 1 Angelo Custode Lv. 2 Adattabilità Lv. 1 Resistenza Stordimento Lv. 3 Forza Odogaron Ebano - Bonus Scoppio I Vitalità di Arkveld G. - Decimatore I Battito di Guardiano - Scoppio di Wylatte

Amuleto: Amuleto Angelo

Migliore Lama Caricata di alto rango

in arrivo

Falcione Insetto, le migliori Build

Il Falcione Insetto permette di compiere attacchi aerei con diverse combo, mentre l'accesso al Kinsetto permette di infliggere malus e rubare parti di mostro con più precisione.

Migliore Falcione Insetto di basso rango

La build si basa tutta sull'infliggere ingenti danni drago massimizzando il più possibile la potenza elementale.

Arma : Trudis Veldian G. I Gioiello: Drago I Gioiello: Drago I

: Trudis Veldian G. I Armatura : Elmo Arkveld G. Gioiello: Estendi Potenza I Cotta Arkveld G. Parabraccia Arkveld G. Gioiello: Salto I Spira Arkveld G. Gioiello: Atleta I Gioiello: Atleta I Schinieri Rey Gioiello: Atleta I

: Abilità: Disciplina Lv. 1 Estendi Potenza Lv. 3 Resistenza Malus Lv. 2 Atleta Lv. 5 Forza Latente Lv. 1 Frustata Lv. 3 Maestro Saltatore Lv. 1 Attacco Drago Lv. 2 Vitalità di Arkveld Guardiano - Decimatore II Battito di Guardiano - Scoppio di Wylatte

Amuleto: Amuleto Atleta

Amuleto Atleta Kinsetto: Gullshad - Recupero

Migliore Falcione Insetto di alto rango

in arrivo

Balestra Leggera, le migliori Build

Arma più mobile tra quelle a distanza, è utile soprattutto nel support o come arma secondaria durante le cacce.

Migliore Balestra Leggera di basso rango

Questa build offre un ottimo sfruttamento delle abilità Primo Colpo e ha accesso a munizioni speciali che offrono diverse opzioni di danno.

Arma : Impeto Veldian G. I Gioiello: Esperto I Gioiello: Esperto I

: Impeto Veldian G. I Armatura : Elmo Xu Wu Gioiello: Atleta I Cotta Arkveld Parabraccia Rathalos Gioiello: Atleta I Spira Xu Wu Schinieri Rathalos Gioiello: Atleta I

: Abilità: Primo Colpo Lv. 2 Punto Debole Lv. 2 Massima Potenza Lv. 2 Frustata Lv. 1 Resistenza Malus Lv. 1 Super Resistenza Lv. 2 Occhio Critico Lv. 4 Bonus Critico Lv. 4 Atleta Lv. 3 Fiamma Rathalos - Ardente I Battito di Guardiano - Scoppio di Wylatte

Amuleto: Amuleto Super

Migliore Balestra Leggera di alto rango

in arrivo

Balestra Pesante, le migliori Build

La Balestra Pesante permette di colpire a distanza e di avere una buona guardia. Forse non è di facile utilizzo per un principiante, ma una volta padroneggiata diventa di un'efficienza incredibile.

Migliore Balestra Pesante di basso rango

Build basata su uno dei pochi fucili che può equipaggiare munizioni di tipo Drago.

Arma : Tormento Veldian G. I Gioiello: Bandoliera I Gioiello: Perforante I

: Tormento Veldian G. I Armatura : Elmo d'Ebano G. Gioiello: Atleta I Cotta Arkveld G. Parabraccia d'Ebano Gioiello: Atleta I Spira d'Ebano Schinieri Arkveld G. Gioiello: Atleta I

: Abilità: Colpo Tetrade Lv. 3 Bonus Munizioni Speciali Lv. 1 Catena Lv. 3 Resistenza Sanguinamento Lv. 1 Resistenza Malus Lv. 2 Frustata Lv. 2 Atleta Lv. 3 Forza Odogaron Ebano - Bonus Scoppio I Vitalità di Arkveld Guardiano - Decimatore I Battito di Guardiano - Scoppio di Wylatte

Amuleto: Amuleto Catena

Migliore Balestra Pesante di alto rango

in arrivo

Arco, le migliori Build

L'arco infligge grossi danni a distanza senza sacrificare la mobilità del giocatore, inoltre è anche ottimo come arma elementale.

Migliore Arco di basso rango

Questa build massimizza i danni elementali di tipo Fuoco con un 15% di Affinità e bonus critici.

Arma : Arco Albirath I Gioiello: Fuoco I

: Arco Albirath I Armatura : Elmo d'Erbano G. Gioiello: Atleta I Cotta d'Ebano G. Gioiello: Atleta I Parabraccia d'Ebano G. Gioiello: Atleta I Spira d'Ebano Schinieri Xu Wu Gioiello: Atleta I

: Abilità: Critico Elementale Lv. 1 Balistica Lv. 1 Attacco Fuoco Lv. 1 Maestro di Carica Lv. 2 Catena Lv. 3 Resistenza Sanguinamento Lv. 2 Super Resistenza Lv. 2 Atleta Lv. 4 Forza Odogaron d'Ebano - Bonus Scoppio II Battito di Guardiano - Scoppio di Wylatte

Amuleto: Amuleto Super

Migliore Arco di alto rango

in arrivo