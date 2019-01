Mortal Kombat 11: prenotando il gioco si può accedere alla beta e a un personaggio aggiuntivo

Mortal Kombat 11 sarà disponibile a partire dal 23 aprile 2019 ma NetherRealm Studios ha annunciato che avremo la possibilità di provare il gioco prima. Tramite la pagina ufficiale Twitter, infatti, è stato confermato che coloro che preordineranno il gioco riceveranno l’accesso alla closed beta.

Attualmente, però, non è possibile sapere esattamente quando sarà disponibile la beta e in che modalità sarà resa disponibile, ma potremmo scoprirne di più nell’attesissimo community reveal atteso tra un paio di giorni, ovvero il 17 gennaio. Possiamo vedere il tweet qui sotto.

“There are fates worse than death!” Pre-order #MK11 and get access to the Beta! https://t.co/1FVdgGogSZ pic.twitter.com/ZZEKC9XeBW — Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) January 9, 2019

Inoltre, il preordine darà accesso fin dal D1 anche a Shao Kahn, il lottatore armato di martello. Il personaggio è stato mostrato sempre tramite Twitter, con un’immagine full-body che potete trovare qui sotto.

Durante l’evento del 17 potremo scoprire nuovi dettagli sul gameplay, sui personaggi e sulla trama di gioco. Mortal Kombat 11 sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Parlando di quest’ultima versione, alcuni rumor hanno recentemente fatto pensare che potrebbe essere rimandata di un paio di settimane in Europa: per ora, però, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali.