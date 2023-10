Instant Gaming: ultimo giorno per approfittare dei saldi Halloween!

Oggi, 31 ottobre, è la giornata di Halloween, e di conseguenza molte delle promozioni lanciate da vari store in occasione di questa festività stanno giungendo al termine. Tra queste c'è quella di Instant Gaming, dove potete approfittare per le ultime ore di saldi fino al 94% su un'ampia selezione di titoli!

Il catalogo dei giochi in offerta non si limita agli horror, bensì i generi spaziano dagli action ai gestionali, passando per titoli open world, multiplayer e molto altro. Troverete, dunque, sicuramente qualcosa che fa al caso vostro, e potrete acquistarlo spendendo pochi euro.

Saldi di Halloween Instant Gaming, perché approfittarne?

I saldi di Halloween di Instant Gaming, come quelli lanciati da CDKeys di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, sono principalmente indicati per chi gioca su PC, giacché i titoli che godono di sconti più convenienti riguardano quella piattaforma. Una volta acquistato ciò che vi interessa, riceverete direttamente via email il codice da riscattare sullo store di riferimento, come Steam o Epic Games.

Vista la giornata in cui ci troviamo non possiamo, ovviamente, non consigliarvi dei giochi horror, e in particolare vi segnaliamo che Resident Evil 4 Remake è in sconto a soli 29,31€ invece di 60,00€, per un risparmio del 51%; si tratta del titolo perfetto per tutti gli amanti dei giochi action con un'atmosfera cupa. Inoltre, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, è ideale sia per gli appassionati della saga che desiderano rivivere l'avventura di Leon che per coloro che non hanno mai avuto modo di scoprirla, giacché parliamo di un'opera rivista in tutto e per tutto rispetto all'originale.

Se, invece, non siete fan dell'horror vi consigliamo Mortal Kombat 11, disponibile per PC ad appena 2,99€ invece di 50,00€. Parliamo, ovviamente, di un gioco perfetto per tutti gli appassionati di picchiaduro, dato che potrete immergervi in combattimenti violenti e sanguinosi sfruttando un ampio arsenale di personaggi. Inoltre, può rappresentare la soluzione ideale per coloro che stanno pensando di acquistare Mortal Kombat 1, il capitolo della serie appena uscito, ma non avendoci mai giocato vogliono prima sapere se può essere pane per i loro denti (a tal proposito, qui trovate la nostra recensione a riguardo).

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Instant Gaming dedicata alla promozione, dove potrete scoprire il catalogo intero e approfittare degli sconti. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che termineranno oggi!

