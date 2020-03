Mount & Blade 2: Bannerlord verrà rilasciato prima di quanto si creda

Gli sviluppatori del nuovo Mount & Blade 2: Bannerlord hanno pubblicato di recente un post su Steam, in cui hanno annunciato che il gioco verrà rilasciato prima di quanto ci si aspettasse. A partire dalle ore 12:00 di lunedì 30 marzo, proprio oggi quindi, i giocatori avranno accesso al titolo e potranno iniziare a sguainare le proprie spade, lucidare le armature e lanciare i propri commilitoni all’assalto. Il gioco sarà disponibile tramite accesso anticipato, e gli sviluppatori hanno spiegato che la scelta di questa permetterà di ricevere feedback dalla community del gioco durante il continuo sviluppo, per fornire loro l’assistenza di cui hanno bisogno costantemente.

Per le prime due settimane dall’uscita, Mount & Blade sarà acquistabile con il 10% di sconto e oltretutto, i giocatori dei precedenti titoli riceveranno un ulteriore sconto del 10% tramite gli store digitali autorizzati. Per chi non è avvezzo al titolo, si tratta di un simulatore di battaglie medievali, in cui potremo assediare città, combattere imperi e fondare il nostro regno nella regione della Calradia. Bannerlord si ambienta 200 anni prima del precedente Mount & Blade Warband, e va ad ampliare le meccaniche già sperimentate col suo predecessore: potremo impersonare un comandante di un esercito per lanciarci in battaglia contro i nostri avversari e conquistare così la regione la Calradia, o anche un ladro o un bandito, per creare il nostro giro di criminalità tra le strade delle città medievali.

Il gioco presenta le classiche modalità campagna e multiplayer. La campagna è un approccio nuovo e più strutturato all’esperienza di Mount & Blade, che mescola una storyline ed eventi chiave col classico gameplay sandbox tipico della serie, che i giocatori veterani conoscono bene. I giocatori potranno anche scegliere di ignorare la campagna e lanciarsi a loro discrezione nel mutiplayer. Quest’ultimo non è altro che un proseguimento della beta tenutasi mesi fa, contenente quattro modalità differenti: Schermaglia, Capitano, Team Deathmatch e Assedio. Gli sviluppatori continueranno a lavorare sul multiplayer aggiungendo nuove modalità, funzioni e contenuto extra.

Chi ha già giocato ad un titolo simile avrà sicuramente dimestichezza col gameplay:, tuttavia, si tratta di un sistema di combattimento semplice da imparare ma difficile da padroneggiare; volendo fare un paragone, possiamo dire che un sistema simile è stato già visto in Mordhau, o, ancor prima di lui, in Chivalry. Diteci, vi lancerete in battaglia col nuovo Mount & Blade 2: Bannerlord?