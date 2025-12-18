Il mondo dei coin-op classici si arricchisce di un tassello fondamentale: The Outfoxies, pietra miliare dell'arcade Namco del 1995, ha finalmente ricevuto la sua prima conversione domestica attraverso la collana Arcade Archives di Hamster Corporation. Si tratta di un traguardo significativo per la preservazione videoludica, considerando che questo picchiaduro a piattaforme è rimasto confinato nelle sale giochi per quasi trent'anni, nonostante molti lo considerino un precursore concettuale di Super Smash Bros. L'arrivo su console moderne permette finalmente a una nuova generazione di giocatori di scoprire un titolo che all'epoca dominava le classifiche nipponiche, risultando la quarta macchina arcade più popolare in Giappone al momento del lancio.

Diretto da Masuya Ohishi, figura che avrebbe successivamente prodotto Soul Blade e SoulCalibur, The Outfoxies rappresentava un'intuizione di game design avanti per i tempi. Il concept ruota attorno a un misterioso miliardario che ingaggia i migliori assassini del mondo per eliminarsi a vicenda in scontri uno contro uno. La formula di gioco si distacca nettamente dai picchiaduro tradizionali dell'epoca: gli incontri si svolgono in arene bidimensionali a piattaforme dove i personaggi possono correre e saltare liberamente, utilizzando un arsenale variegato di armi sparse negli scenari.

L'aspetto più intrigante riguarda la possibile influenza esercitata sul capolavoro Nintendo. Uscito nel marzo 1995 in Giappone, The Outfoxies anticipava di quattro anni l'arrivo di Super Smash Bros su Nintendo 64, condividendo con esso la filosofia di combattimento platform-based e l'enfasi sull'uso dell'ambiente circostante come elemento tattico. Questa parentela ha alimentato discussioni nella community degli appassionati di storia videoludica per anni, trovando ora nuovo slancio grazie alla disponibilità del titolo.

La versione Arcade Archives approda su Nintendo Switch e PlayStation 4 in formato esclusivamente single-player, offrendo tre modalità distinte: Original Mode riproduce l'esperienza arcade classica, Hi Score Mode sfida i giocatori a massimizzare il punteggio con un singolo credito, mentre Caravan Mode impone un limite temporale di dieci minuti. Tutte le modalità sono integrate con classifiche online per alimentare la competizione globale.

Chi possiede hardware di ultima generazione può accedere a Arcade Archives 2, disponibile su Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Questa versione premium introduce funzionalità aggiuntive cruciali: il multiplayer in split-screen locale restituisce finalmente la dimensione competitiva originale del gioco, mentre la Time Attack Mode si rivolge agli speedrunner richiedendo il completamento nel minor tempo possibile indipendentemente dal punteggio. Il supporto VRR garantisce inoltre una riproduzione fedele del frame rate originale, aspetto fondamentale per preservare il feel arcade autentico.

L'uscita di The Outfoxies porta a 499 il numero totale di titoli salvaguardati da Hamster Corporation attraverso le sue iniziative di preservazione: 391 nella serie principale Arcade Archives e 108 nella collana parallela ACA Neo Geo. Un lavoro di archeologia videoludica che continua a restituire alla community gemme dimenticate, permettendo confronti diretti con le meccaniche che avrebbero definito interi generi negli anni successivi.