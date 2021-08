Naughty Dog, il gioco multiplayer sarà standalone

Nonostante continuino i rumor su una eventuale online mode di The Last of Us Part II, Naughty Dog ha precisato (tramite alcune offerte di lavoro) di essere sì al lavoro su un gioco multiplayer, ma senza nessun tipo di collegamento a qualche prodotto già esistente. Tradotto? La casa di produzione, che fa parte di PlayStation Studios e che fino ad oggi ha lavorato solamente a prodotto incentrati sul giocatore singolo e dalla forte componente narrativa lancerà un titolo completamente multiplayer, in versione “standalone”.

Stando agli annunci di lavoro, pubblicati nella giornata di ieri tramite Twitter, Naughty Dog è alla ricerca di diverse figure per lo sviluppo di questo nuovo progetto, che si distaccherà tantissimo per tutta la storia e la filosofia con cui è diventato famoso lo studio di produzione che ha dato i natali a Crash Bandicoot, Jak & Daxter, Uncharted e la saga di The Last of Us. Game designer, programmatori, artisti visivi sono solo alcuni dei professionisti ricercati dalla software house.

Pur non conoscendo praticamente nessun dettaglio del nuovo gioco di casa Naughty Dog, Vinit Agarwal, co game-director dello studio, ci ha fornito un’indicazione piuttosto importante in merito. Il titolo sarà una “cinematic experience”. Se è vero che tutti i giochi dello studio sono stati incentrati su questo genere di esperienze visive, dobbiamo ammettere che è un po’ una sorpresa vedere applicato questo stile anche un progetto completamente multiplayer. Escludendo, ovviamente, il fatto che il gioco non possa essere ambientato in un universo già conosciuto, come appunto quello di The Last of Us.

We're aggressively hiring – apply if you want to be part of bringing the cinematic experience between players in our new standalone multiplayer action game. https://t.co/SHtU4AKyI7 — Vinit Agarwal (@vinixkun) August 27, 2021

Naughty Dog pubblicherà, con molta probabilità, questo nuovo progetto solamente su PlayStation 5. Non ci resta dunque che attendere e scoprire alcuni nuovi dettagli in merito, che verranno divulgati quando il team di sviluppo avrà qualcosa di più chiaro e più forte in mano, pronto per essere mostrato al grande pubblico.