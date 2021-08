The Last of Us Part 2: il multiplayer in arrivo potrebbe essere battle royale

Uno YouTuber specializzato nel modding e nel datamine di nome Speclizer avrebbe trovato degli asset di The Last of Us Part 2 che farebbero capo al tanto atteso comparto multiplayer in arrivo. Secondo Speclizer, gli indizi punterebbero a una modalità battle royale.

Come visibile dal video allegato a questo articolo, Speclizer mostra una mappa inutilizzata che secondo lui dovrebbe essere implementata in future modalità multiplayer. Tra gli altri asset scandagliati dall’utente c’è un dispositivo di ascolto, un collare, una TV portatile, ma soprattutto zaini e armature che rimanderebbero proprio al multiplayer di The Last of Us Part 2. Lo YouTuber sostiene che Adler Park, Camallito e il Porto di Camallito sarebbero stati compressi per formare un’unica grande mappa in grado di ospitare un gran numero di giocatori.

In un commento al video sottostante, proprio Speclizer ci ha tenuto a puntualizzare alcuni dettagli che metterebbero più carne sul fuoco per la teoria di una modalità battle royale di The Last of Us Part 2: “Non è menzionato nel video, ma nel filmato di sviluppo c’è una bussola e un conteggio dei giocatori che di solito sono utilizzati solo nelle battle royale. Oh e c’è anche uno script per la ruota delle emote.”

Sapevamo fin dal 2019 che The Last of Us Part 2 sarebbe arrivato sui nostri schermi senza un comparto multiplayer, ma Naughty Dog ha sempre affermato che presto o tardi sarebbe arrivato “qualcosa” a riempire questo vuoto. In particolare, gli sviluppatori parlavano di un’evoluzione della modalità Factions del primo The Last of Us, una visione che il team ha accresciuto ed ampliato nel corso del tempo e che in futuro diceva di voler affiancare al gioco in single player. Chissà se Speclizer ci ha visto giusto con la sua analisi, e chissà quanto ancora dovremmo aspettare per conoscere ufficialmente la modalità multiplayer di The Last of Us Part 2.