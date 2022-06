Nel corso della serata di ieri, il Kick Off della Summer Game Fest è stato rovinato dal leak di The Last of Us per PS5 e PC, nuovo progetto di Naughty Dog. L’annuncio del gioco doveva infatti chiudere l’evento, ma il PlayStation Direct (store ufficiale dei prodotti destinati alle console Sony e non solo) ha svelato tutto ben 4 ore prima dell’annuncio ufficiale. Questo non ha risparmiato Druckmann dal lanciare una frecciatina a chiunque sia stato il responsabile.

Intervenuto sul palco, Druckmann ha annunciato infatti che Naughty Dog è al lavoro su un nuovo progetto e che lui stesso non ha smesso di dedicarsi allo sviluppo di videogiochi. Geoff Keighley ha chiesto se poteva parlare, ma Druckmann ha detto che al momento è ancora troppo presto. Tranne, ovviamente, nel caso qualcuno in PlayStation decidesse di svelare il gioco in anticipo.

“Sto ancora facendo giochi, non ho mollato il mio lavoro principale. Purtroppo è ancora presto per parlarne. Forse se qualcuno in PlayStation vuole fare un leak allora sì, potrò parlarne, altrimenti lo terrò per un altro appuntamento”, le parole di Druckmann dichiarate durante l’incontro con il conduttore. Chiara la frecciatina a Sony, a chi ieri ha commesso un errore decisamente grave, svelando il remake di The Last of Us in grande anticipo.

Oltre alla nuova IP, Naughty Dog ha annunciato di essere al lavoro anche sulla componente online di The Last of Us Parte 2. Il gioco, almeno per ora, non può essere ancora mostrato, ma si tratta del più grande multiplayer mai realizzato dal team di sviluppo. Entrambi i progetti saranno probabilmente svelati nel corso dei prossimi mesi, come d’altronde confermato da Druckmann, che ieri sera ha dichiarato di voler conservare alcuni annunci per un’altra Summer Game Fest. Se sarà quella del 2023, però, è ancora tutto da vedere.