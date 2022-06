Sul palco del Summer Game Fest 2022 ha parlato anche Neil Druckmann, di Naughty Dog. Lo scrittore ha affrontato svariati argomenti interessanti e lasciato trapelare quello che i fan potranno aspettarsi dal futuro della compagnia. A partire da The Last of Us Factions, fino ad arrivare alla serie HBO sulla loro celebre serie, ormai pronta a essere pubblicata. Il suo intervento si è concluso poi con il trailer di TLOU in arrivo anche su PC e PS5.

Per quanto riguarda The Last of Us Factions, Druckmann ha affermato che i giocatori potranno aspettarsi il gioco più ambizioso realizzato fino a ora da Naughty Dog. Secondo lo sceneggiatore, il titolo sarà il più grande single player in commercio, lo spettacolo sembra garantito. Il titolo sarà ambientato in una parte di mondo ancora inesplorata dall’universo visto fino a ora e vedrà la luce nel corso del 2023. Inoltre, non giocheremo più nei panni di Ellie o Joel, bensì interpreteremo personaggi inediti mai apparsi nei primi due capitoli. Druckmann ha proseguito annunciando l’ormai imminente prima TV della serie su TLOU e affermando di aver diretto personalmente uno degli episodi della prima stagione.

Il suo intervento si è poi concluso con un trailer di The Last of Us Part I, in arrivo su PC e PS5. La notizia era già trapelata qualche ora fa, tuttavia, adesso abbiamo l’ufficialità. Il trailer mostra le differenze tra questa nuova versione sviluppata interamente per la nuova generazione di console e quella precedente. Druckmann ha parlato delle novità dal punto di vista tecnico, di cui le più evidenti sono i 60 FPS nativi garantiti da PlayStation 5.

The Last of Us Part I uscirà il 2 settembre 2022, su PlayStation 5. L’intervento di Druckmann conclude il Summer Game Fest del 9 giugno 2022. Tuttavia, trovate la nostra copertura completa dell’evento tra le pagine di Tom’s Hardware. Rimanete sintonizzati per non perdervi le novità nel mondo del gaming.