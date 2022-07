Dopo Jordan per le edizioni limitate, 2K ha svelato anche l’atleta di copertina per le edizioni standard di NBA 2K23. Si tratta della guardia tiratrice dei Phoenix Suns Devin Booker che apparirà sulle copertine della Standard Edition e della Digital Deluxe Edition cross-gen. 2K ha, inoltre, rivelato che il titolo cestistico della prossima stagione avrà quattro diverse edizioni al lancio, tutte già disponibili al preordine.

Come detto, Booker sarà la cover star di due di queste edizioni, mentre la leggenda del basket Michael Jordan sarà il protagonista delle altre due versioni di NBA 2K23: la Michael Jordan Edition e la Championship Edition. Inoltre, i giocatori negli Stati Uniti e in Canada avranno anche accesso all’edizione limitata WNBA del titolo, che sarà disponibile come esclusiva Gamestop e presenterà le stelle WNBA Diana Taurasi e Sue Bird in copertina.

“Vedermi sulla copertina di NBA 2K è un sogno che si avvera”, ha commentato Devin Booker all’annuncio. “Sono stato un grande fan di NBA 2K sin da quando ero bambino, ed è surreale entrare finalmente a far parte dell’esclusivo club dei grandi del basket che sono stati atleti di copertina. Sono anche onorato di condividere le copertine di quest’anno con il leggendario Michael Jordan, che ha cambiato il gioco per tutti gli atleti che sono venuti dopo di lui. Così come lo sono di condividerla con due delle più grandi atlete WNBA di tutti i tempi, Diana Taurasi e Sue Bird, che continuano ad avere un enorme impatto sullo sport”.

Oggi sono stati annunciati anche i dettagli sulle varie edizioni del gioco, con 2K che conferma che NBA 2K23 sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Tutte le edizioni, ad eccezione della Standard Edition, consentiranno, inoltre, di giocare sfruttando il cross-gen su PlayStation e Xbox. Come sempre, le varie Limited Edition garantiranno contenuti aggiuntivi che arrivano fino ad un abbonamento di 12 mesi ad NBA League Pass con la Championship Edition.