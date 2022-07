2K ha rivelato l’identità della star di copertina per il nuovo NBA 2K23. Come per ogni anno, le copertine del titolo avranno diversi protagonisti che, solitamente, comprendono un atleta contemporaneo e una leggenda del passato. La leggenda di quest’anno è probabilmente il giocatore vivente più famoso di tutti i tempi. Inoltre, il giocatore sarà presente sia nella classica limited edition che nella nuovissima Championship Edition.

Michael Jordan è stato, infatti, scelto per rappresentare il titolo cestistico di quest’anno. Non solo perché NBA 2K23 ha raggiunto l’edizione che corrisponde al suo iconico numero di maglia ma anche, ha detto 2K, perché il suo spirito corrisponde al tema della modalità campagna Il mio giocatore di quest’anno: Rispondi alla chiamata. “Dopo aver reso 23 il numero più riconoscibile negli sport, era giusto che per NBA 2K23 introducessimo la Michael Jordan Edition”, ha affermato Alfie Brody, vicepresidente della strategia di marketing globale per NBA 2K.

Sebbene i prezzi di queste edizioni non siano stati rivelati, né la star della copertina dell’edizione standard, l’edizione speciale dell’anno scorso (probabilmente il livello dell’edizione Michael Jordan) era di $ 99,99 rispetto al prezzo dello standard di $ 59,99/$ 69,99 a seconda della generazione di console. La Championship Edition, tuttavia, è una novità assoluta per la serie NBA 2K che viene fornito con un abbonamento di un anno all’NBA League Pass, che garantisce l’accesso a tutte le partite NBA reali. Dato che il solo abbonamento ha un costo di $50, coloro che desiderano acquistare questa edizione più costosa dovranno aspettarsi un forte aumento di prezzo.

2K non ha rivelato molto altro su ciò che arriverà in ogni edizione, ma ha confermato che le iconiche sfide di Jordan di NBA 2K11 faranno il loro ritorno nel titolo di quest’anno. Queste, in passato, erano una serie di sfide destinate a ricreare i momenti iconici della carriera di Jordan. In NBA 2K23, avremo 15 diverse prove che ripercorreranno la carriera del 23 sia nei Chicago Bulls che in Team USA. Il titolo segnerà la quarta apparizione di Jordan su una copertina di NBA 2K, dopo 2K11 (insieme alle Jordan Challenges originali), 2K12, e 2K16 Special Edition.