NBA 2K23 è uscito solo da pochi giorni ma gli utenti PC stanno già mostrando disappunto verso l’ultimo lavoro di 2K. Infatti, tramite le recensioni di Steam, molti giocatori hanno iniziato a segnalare i molteplici problemi che attualmente affliggono il titolo. Sembra che l’ultimo capitolo della simulazione cestistica targata 2K sia, nella sua versione PC, un porting delle versioni old gen.

Le lamentele più comuni, infatti, sono relative ad una eccessiva instabilità tecnica che porta il gioco a girare ad un frame rate piuttosto basso su Steam. Infatti, secondo i giocatori, NBA 2K23 non supera i 60fps su PC. Ciò rende problematiche alcune fasi di gioco sia in modalità online che offline. Ad esempio, sembra che la carriera sia afflitta da parecchi bug. Durante la simulazione, infatti, il calo dei frame genera un lag che va a ripercuotersi sul resto della partita e prosegue anche nei match successivi, rendendo il gioco piuttosto frustrante.

Inoltre, i problemi che affliggono la versione PC di NBA 2K23 si estendono anche ad alcune modalità che sono totalmente assenti nel gioco su Steam. In dettaglio, la nuova modalità MyNBA Era è totalmente assente da questo porting, in quanto feature esclusiva delle versioni next gen. Potremo quindi giocare alla versione Modern Era, la vecchia MyNBA ma non alle modalità The Magic vs Bird Era e The Jordan Era. Trattandosi delle principali novità di quest’anno, la frustrazione dei fan dovuta alla loro mancanza è piuttosto comprensibile.

Non è la prima volta che le versioni PC di titoli sportivi vengono maltrattate. Tuttavia, gli sviluppatori affermano di essere al lavoro per rendere NBA 2K23 migliore su Steam. Senza dubbio non tarderanno ad arrivare patch e soluzioni ai vari problemi. Risulta però improbabile vedere un’introduzione futura delle modalità mancanti. Inoltre, questa tempesta di valutazioni negative rischia di penalizzare pesantemente le vendite del titolo sulla piattaforma di Valve.