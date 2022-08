Nell’edizione di quest’anno, NBA 2K23 porta molte novità sul gameplay e alcuni graditi ritorni tra le modalità di gioco. Tra questi, ci sono le apprezzate sfide di Jordan che tornano dopo quasi dieci anni di assenza. Proprio Jordan, infatti, è uno degli atleti di copertina e gli sviluppatori hanno voluto omaggiarlo riportando alla luce questa interessante modalità.

Le sfide di Jordan, in NBA 2K23, così come nei capitoli precedenti, permettono di ripercorrere alcune tappe fondamentali della carriera del GOAT con la maglia 23. Vestendo i suoi panni, infatti, ci troveremo a dover piazzare triple sulla sirena, schiacciate in faccia ad avversari che saranno futuri hall of famer e portare Jordan alla conquista degli obiettivi che gli sono valsi la reputazione di giocatore più forte di tutti i tempi.

In NBA 2K23 troviamo esattamente quindici sfide di Jordan. Si parte dal titolo nazionale, conquistato con una tripla allo scadere per il 63 a 62 finale che ha portato North Carolina a vincere in rimonta la finale del 1982. Altre sfide interessanti sono il celebre “The Shot”, probabilmente una delle triple più famose nella carriera del cestista, le “Jordan Rules”, della rivalità con i Detroit Pistons, il “Father’s Day” del quarto titolo vinto dai Bulls poco dopo la morte del padre di MJ e, ovviamente, la celebre “Flu Game”.

Le sfide proseguono con molti altri punti cardine della carriera di Jordan che, in un trailer pubblicato da 2K per NBA 2K23, sono riportati in vita in modo sublime. All’interno del breve video, sono presenti anche delle interviste ai protagonisti di quei momenti che raccontano la loro esperienza. Tra questi, troviamo Patrick Ewing, Denis Rodman, Shaquille O’Neil e Phil Jackson. Vi ricordiamo, inoltre, che con le limited edition di quest’anno, potrete ottenere anche un abbonamento di 12 mesi per NBA League Pass, utile per seguire l’intera stagione di basket.