Oltre ai vari titoli calcistici come FIFA, l’estate è un periodo decisamente prolifico anche per gli amanti dei giochi basati su altri sport. NBA 2K23, ad esempio, dopo aver mostrato gli atleti di copertina sia per le versioni standard che per le limited, torna a far parlare di sé. In un nuovo trailer soprannominato “First Look”, infatti, il titolo di 2K offre una vasta quantità di gameplay. Al momento manca poco più di un mese al rilascio e questo probabilmente non è l’ultimo trailer che vedremo prima di quel momento.

L’attesa per NBA 2K23 fino a questo punto è piuttosto alta dopo l’annuncio di un’edizione speciale in onore di Michael Jordan e del ritorno di modalità interessanti come le sfide di Jordan, di cui i veterani avranno un bel ricordo. NBA 2K, inoltre, quest’anno onorerà anche la WNBA e avrà una copertina con le leggende Diana Taurasi e Sue Bird. Proprio alla lega di basket femminile è dedicata una parte del trailer mostrato oggi.

Il trailer, su travolgenti note hip hop, mostra spettacolari immagini di gameplay per NBA 2K23. Oltre alla sezione dedicata alla WNBA, la clip si sofferma parecchio anche sull’atleta di copertina, Devin Booker. La star e i suoi colleghi della NBA sono mostrati in spettacolari schiacciate, stoppate brutali e movimenti fluidi nel tiro da tre.

NBA 2K23 uscirà il 9 settembre per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (tramite Steam). Le varie edizioni sono ancora un po’ confuse, ma al momento sappiamo che ci saranno quattro versioni principali del gioco con l’edizione WNBA esclusiva di GameStop. La più costosa del gruppo, la Champion Edition, includerà un abbonamento annuale all’NBA League Pass. Le rimanenti edizioni mantengono i prezzi usuali, con le edizioni standard per PS5 e Xbox Series X|S che vengono lanciate con il previsto aumento di 10 euro.