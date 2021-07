Need for Speed: grande classico protagonista in una stupenda remastered fan-made

Dopo alcuni capitoli recenti non del tutto convincenti, la saga di Need for Speed si è presa un momento di pausa; con EA e i propri team che stanno ragionando sul come far ripartire uno dei franchise storici del medium videoludico. Proprio in attesa di tornare a risentire e vedere qualcosa di nuovo da questo brand automobilistico, un gruppo di appassionati ha deciso di riportare in vita uno dei capitoli più amati dagli appassionati con una remastered fan-made.

Stiamo parlando di Need for Speed Underground 2, il capitolo della saga che è riuscito a far innamorare una marea di videogiocatori, anche chi non era solito affrontare esperienze auotomobilistiche. Ora, grazie al lavoro di un gruppo di fan russi, ha preso vita sul canale YouTube di Odonata Cinema un fantastico trailer di una possibile remastered dell’amatissimo Undergrouund 2.

Le strade della città di Bayview riprendono vita e si popolano nuovamente dopo svariati anni con tutte quelle iconiche auto che hanno fatto la storia del brand di EA. Tutte le vetture riprendono alla perfezione lo stile di modifiche che erano presenti in Need for Speed Underground 2, ed è possibile vedere anche una citazione alla saga cinematografica di Fast and Furious, il fenomeno che ha poi portato alla realizzazione proprio della sottosaga Underground, tutta dedicata al mondo del tuning.

Al momento questo progetto si ferma al meraviglioso trailer che potete visionare poco sopra. Non sappiamo se il tutto vedrà davvero la luce, anche se come da titolo del video viene citato il 2022. La speranza degli appassionati è quella che prima o poi, in via fan-made o ufficiale, si possa tornare a godere di un Need for Speed tutto incentrato sul tuning ai livelli dei due Underground. Al momento, però, EA non ha ancora svelato nulla sul futuro della saga.