Need for Speed Underground 2 è ancora il miglior racing di sempre, soprattutto con RTX REMIX

La serie Need For Speed è da sempre una delle preferite dai fan dei racing game, soprattutto per i suoi capitoli classici che hanno lasciato un segno indelebile nell'universo videoludico. Tuttavia, negli ultimi anni, la saga ha perso un po' di smalto, nonostante gli sforzi compiuti anche attraverso l'uscita di un film dedicato al franchise (che vi sconsigliamo di recuperare).

Need For Speed Unbound, l'ultimo capitolo sviluppato da Electronic Arts e Criterion, ha cercato di ravvivare l'interesse dei giocatori, ma non ha comunque funzionato, segno che forse il franchise sta cominciando a faticare molto, anche a causa di una concorrenza spietata. Tuttavia, come spesso accade, sono i fan stessi a prendere in mano le redini del destino dei loro giochi preferiti.

Un gruppo di modder composto Uncle Burrito, Emanuel Kozerski (E-man), CountBuggula, Traggey, Adam Player, HellRaven EXP, Hemry and EAworld, ha rilasciato una demo di una versione rimasterizzata di uno dei capitoli più amati della serie: Need For Speed Underground 2, implementato con la tecnologia RTX Remix Path Tracing.

Questa nuova versione del gioco, sebbene ancora in fase di sviluppo, offre notevoli miglioramenti in termini di illuminazione e ombreggiatura, regalando ai fan una nuova prospettiva su un classico amato da milioni di giocatori in tutto il mondo. Se guardate il video poco sopra vi renderete conto di quanto sia incredibilmente messo a nuovo rispetto all'originale. Una meraviglia.

Potete provare una demo di questa produzione attraverso questo link. Ovviamente il gioco non è ancora completo, ma potete farvi già un'idea su come potrebbe girare sul vostro PC.