Need for Speed Heat: ecco il nuovo trailer di gameplay della Gamescom 2019

Need for Speed Heat è stato mostrato alla Gamescom 2019 con un nuovo trailer di gameplay: ecco a voi tutti i dettagli svelati durante la conferenza.

Come già sapevamo, Electronic Arts ha svelato il primo vero filmato di gameplay di Need For Speed Heat, il nuovo capitolo dell’amata serie di giochi di guida di EA. Poco tempo fa abbiamo potuto assistere all’annuncio, ma solo ora abbiamo visto una vera fase di gameplay, come potete trovare nel trailer che trovate poco sotto.

In Need for Speed Heat avremo modo di gareggiare di giorno all’interno di gare legali, ma durante la notte ci disferemo di ogni regola e ci lancieremo all’interno di Palm City per vincere tutta una serie di gare clandestine.

Un’altro punto fondamentale sarà la modifica e la personalizzazione dei nostri mezzi. EA vuole dare ai propri fan quello che hanno sempre chiesto.

Il gioco sarà disponibile a partire dal 8 novembre 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Diteci, cosa ne pensate di questo trailer? Speravate in qualcosa di diverso oppure è esattamente quello che vi aspettavate?