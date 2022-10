Mancano un paio di mesi al lancio di Need for Speed Unbound e, dopo due anni dall’uscita di Heat e di silenzio, Criterion Games sta iniziando a diffondere molti dettagli. Dopo aver mostrato il primo trailer di gioco e dato una maggior comprensione sullo stile grafico che avrà il titolo, infatti, lo studio sta svelando anche alcuni dettagli interessanti relativi al comparto multiplayer.

Un po’ in sordina, con un post sul sito ufficiale, Criterion Games ha infatti dato qualche informazione aggiuntiva a proposito delle dimensioni e delle diverse modalità dell’online di Need for Speed Unbound (che potete già prenotare su Amazon). I giocatori, infatti, potranno competer in party con i propri amici che ospitano fino a quattro giocatori, inferiore agli otto di Heat oppure in enormi gare pvp. In questo caso, il titolo permetterà di ospitare fino a sedici giocatori, il doppio rispetto agli otto di Heat.

Nel post, inoltre, Criterion fornisce anche del contesto sulle ambientazioni tra le quali sfrecceremo in Need for Speed Unbound. Gli sviluppatori, infatti, descrivono Lakeshore come uno dei multiplayer più coinvolgenti dell’intera serie. Sarà una sorta di enorme parco giochi per appassionati di corse i cui i tracciati sono disegnati in modo tale da avere grande varietà di strade, luoghi e sfondi per le nostre gare. Inoltre, torneranno gli autovelox e i salti acrobatici con tanto di immancabili forze dell’ordine che proveranno in tutti i modi ad ostacolarci.

Need for Speed Unbound uscirà il 2 dicembre 2022 ma, probabilmente, dobbiamo ancora attenderci filmati di gameplay e ulteriori dettagli da parte di Criterion Games. Lo studio, infatti, non ha ancora diffuso immagini relative al gameplay del suo nuovo lavoro o alla personalizzazione che saprà offrire ai giocatori. Quest’ultima, stando alle premesse, dovrebbe essere piuttosto ampia e includere moltissime opzioni per rendere unici i nostri veicoli da strada.