Need For Speed Underground: una Mod aggiunge il supporto al Ray Tracing

Con l’avvento del Ray Tracing, ormai sempre più videogiochi del passato stanno ritornando in auge grazie alle mod che permettono di rigiocare a quei titoli con una nuova veste grafica. Dopo DOOM, Quake e molti altri adesso è arrivato il turno dell’amatissimo Need For Speed Underground, il titolo di corse clandestine di Electronic Arts che ha ottenuto un grandissimo successo nei primi anni 2000.

La mod originale per il titolo del 2003 si chiama Need for Speed Underground Redux, ed è stata creata dal modder AMTxDRxRL. Rilasciata nel 2017 questa mod presenta diverse modifiche grafiche insieme ad aggiungere oltre 300 texture rivisitate in alta risoluzione e ad alcuni effetti della nebbia completamente rivisti.

Ora, il modder Stre1itzia ha preso la mod redux e l’ha trasformata usando il tool ReShade andando ad aggiungere nuovi shader e permettendo il supporto al Ray Tracing. I risultati sono stati mostrati all’interno di un video che è possibile trovare sul canale del modder. Stre1itzia ha dichiarato di aver usato una scheda grafica GeForce GTX 1060 da 3 GB che supporta la tecnologia di Ray Tracing.

Nonostante siano passati ben 17 anni dall’uscita di Need For Speed Underground, il titolo di EA è ancora nei cuori di molteplici appassionati dei giochi di corse, e il continuo supporto della community dei modder permette ai giocatori di ritornare a gareggiare per le strade di Olympic City di tanto in tanto. Cosa ne pensate di questa nuova mod dedicata a Need For Speed Underground?