Netflix comincia a fare spese, acquisito un noto studio Indie

Come ben sapete negli scorsi mesi si era già parlato tanto di come Netflix stesse incominciando a mettere piede anche nel mercato dei videogiochi. Ancora non era chiaro se non fino a ieri quale sarebbe stata la strategia di punta della compagnia più famosa al mondo per lo streaming. I videogiochi sono un terreno arduo e molti che sono entrati all’interno dell’industria, da esterni, sono poi usciti con le ossa rotte. Ieri però sono stati finalmente rilasciati i primi titoli, che al momento trovate solo su Android. Vi consigliamo quindi di darci un occhio, se la cosa vi può interessare. Ovviamente non si tratta solo di un caso isolato, già la stessa Amazon ormai da tempo sta cercando di entrare a gamba tesa nel mercato, e New World ne rappresenta sicuramente il prodotto migliore.

E’ però notizia di qualche minuto fa che Netflix abbia cominciato a fare spese, e non una spesa qualunque ma ha puntato in alto andando sui ragazzi di Night School Studio. Questo nome vi dice nulla? Beh, se siete appassionati di Indie avrete sicuramente capito di chi stiamo parlando. Lo studio è quello del titolo Oxenfree, famossissimo indie che sta vedendo anche un seguito presentato proprio pochi mesi fa. Lo stesso CEO dello studio ha fatto sapere in un post all’interno del blog aziendale che questa acquisizione non andrà a cambiare i piani per Oxenfree 2 che uscirà comunque nel 2022 per tutte le piattaforme, ma anzi, questa unione con Netflix permetterà allo studio di fare un passo avanti.

Lo studio inoltre sembra che avesse già lavorato con il colosso dello streaming per aiutare Telltale nella creazione del primo titolo dedicato a Stranger Things. Staremo a vedere quindi dove andrà a parare questa collaborazione. Sperando che l’entrata di Netflix nel mercato possa si portare delle nuove idee, ma che soprattutto possa magari anche creare un mercato di prodotti tie-in di qualità, uniti a titoli originali.

E voi cosa ne pensate dell’entrata in scena di Netflix? Ovviamnete non vediamo l’ora di poter avere un assaggio della vision completa dell’azienda e di come vuole destreggiarsi nell’arduo mondo dei videogiochi! Saremo qui ad attendere!