Netflix spalanca le porte al gaming! Ecco i primi giochi in arrivo in Italia

Netflix inaugura il suo comparto gaming in Italia pubblicando ben 5 giochi negli store mobile sul nostro territorio. La celebre piattaforma di streaming aveva testato il servizio nelle scorse settimane in Polonia, come vi abbiamo raccontato in questo articolo, ma adesso Stranger Things e altri titoli mobile sono pronti a essere giocati dagli utenti italiani.

Il servizio gaming di Netflix viene aperto ufficialmente oggi 28 settembre 2021 in Italia e in Spagna, per il momento disponibile solo agli utenti Android abbonati alla piattaforma. Per fruire dei videogiochi di Netflix, infatti, non c’è bisogno di sottoscrivere nuovi abbonamenti ma basta essere già iscritti al normale servizio di streaming di Netflix, almeno per ora. I titoli disponibili sono Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Card Blast, Teeter Up e Shooting Hoops.

Gli abbonati possono scaricare i giochi semplicemente accedendo all’app della piattaforma attraverso la nuova categoria giochi disponibile nella home. Una volta selezionato il gioco interessato, si avvia un download dal Google Play Store in maniera totalmente gratuita. I titoli scaricati in questa maniera possono essere avviati sia dalla home di smartphone o tablet, sia dall’applicazione mobile della piattaforma. Tutti i videogiochi targati Netflix saranno privi di pubblicità e microtransazioni, pronti a essere fruiti da mobile.

Da quanto si legge nella nota stampa del servizio, l’azienda vede questa nuova funzionalità come un’estensione dell’offerta disponibile per i propri utenti: “A partire da oggi, gli abbonati italiani a Netflix potranno accedere ai primi cinque videogiochi su dispositivi mobile Android. Questi videogiochi includono Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Card Blast, Teeter Up e Shooting Hoops. Siamo solo all’inizio e abbiamo ancora tanto lavoro da fare ma siamo molto contenti di offrire questi giochi in esclusiva all’interno dell’abbonamento a Netflix, senza pubblicità, né acquisti in-app.”