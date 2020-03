Nier Reincarnation, Square Enix annuncia il capitolo per smartphone della serie

Durante l’evento in streaming dedicato ai dieci anni dall’uscita del primo Nier, Square Enix ha annunciato oltre al remake del primo capitolo anche Nier Reincarnation, un altro nuovo capitolo dedicato esclusivamente agli smartphone. Il gioco, secondo quanto ha fatto sapere lo sviluppatore, sarà disponibile sia su dispositivi Android che iOS ma non ha ancora una data di uscita. La formula scelta per questo nuovo titolo è la stessa applicata da Square Enix con altri giochi simili: il titolo sarà free-to-play ma saranno presenti delle microtransazioni anche se ancora non si sa di che tipo.

Il teaser trailer mostrato da Square Enix mostra alcune zone dell’ambientazione del gioco che sarà chiamata The Cage (la Gabbia). Nier Reincarnation è al momento sviluppato dalla giapponese Applibot, che da poco ha lanciato il titolo Blade x Lord, con il character design affidato a Cydesignation, sussidiaria di Cygames, che ha già contribuito al design visuale di Nier Automata oltre che a quello di Final Fantasy Dimensions II, Automata e Tokyo Mirage Sessions ♯FE. In ogni caso sono coinvolte alcune figure di primo piano della serie, dato che il producer sarà Yosuke Saito e il creative director, Yoko Otaro, di fatto “padre” di Nier. Alle musiche ci sarà Keiichi Okabe che ha già curato le apprezzatissime colonne sonore di Replicant/Gestalt e Automata.

Il video non mostra scene relative al gameplay del gioco anche se è possibile notare come il protagonista sarà accompagnato da un personaggio secondario di supporto in maniera simile a Weiss di Nier Replicant/Gestalt e ai pod di Automata. Per quanto riguarda il genere sembra confermato che si tratterà di un titolo RPG.

Non sappiamo ancora se e quando Nier Reincarnation arriverà sul mercato occidentale. Al momento l’annuncio del gioco non è stato rilanciato sugli account social in inglese della serie quindi un possibile lancio in contemporanea al momento è da escludere. Data la fama della serie, crescente a giudicare dalle vendite di Automata e del remake di Replicant, sicuramente è molto probabile che prima o poi arrivi anche in Europa. A differenza dei titoli per console, però, i tempi di adattamento per i giochi mobile sono sempre più lunghi quindi non resterà che aspettare.