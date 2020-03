Nier Replicant Remake, Square Enix annuncia ufficialmente la nuova versione del primo episodio

Dopo settimane di voci incontrollate su un possibile remake, alla fine Square Enix ha ufficializzato l’arrivo della nuova versione di Nier Replicant, uno dei nomi con cui è conosciuto il primo episodio della saga. L’annuncio è arrivato insieme a un teaser trailer durante l’evento in streaming che ha celebrato il decimo anniversario della serie in Giappone dove il gioco uscì il 22 aprile del 2010.

Il remaster verrà sviluppato da Toylogic e il producer della serie Yosuke Saito ci ha tenuto a precisare che non lo considera un remake o un remaster ma un “aggiornamento”. D’altronde il titolo ufficiale è Nier Replicant ver. 1.22474487139, in linea con alcuni contenuti della serie come il DLC di Nier Automata chiamato 3C3C1D119440927. Proprio dal team responsabile del sequel, un contributo allo sviluppo del remake arriva dal designer Takahisa Taura di PlatinumGames che aveva progettato il battle system di Automata. Per quanto riguarda i contenuti, sappiamo che ci saranno tante nuove aggiunte e che si sta valutando un cambiamento del finale “canone” del gioco che comunque proponeva una serie di epiloghi differenti. L’intenzione potrebbe essere quella di un retcon per collegarlo a Nier Automata.

Dal punto di vista dell’audio sappiamo che un nuovo doppiaggio verrà registrato da zero per la versione giapponese e quindi è probabile che già l’ottimo doppiaggio inglese resti, ad eccezione del protagonista per i motivi che spiegheremo più sotto. A occuparsi delle musiche sarà di nuovo Keiichi Okabe che comporrà nuove tracce in aggiunta alla già eccezionale colonna sonora che sarà anche rimasterizzata in occasione di questa nuova versione di Nier Replicant. Replicant è uno dei nomi con cui è conosciuto il primo episodio della serie. All’epoca dell’uscita, nel 2010, Square Enix prese una decisione piuttosto radicale: dare differente background e un diverso aspetto al personaggio principale a secondo della console e del mercato. In Nier Replicant, infatti, il protagonista della storia era un giovane alla disperata ricerca di una cura per la malattia della sorella: questa versione uscì in Giappone sulla PlayStation 3.

In Europa e negli Stati Uniti il gioco arrivò con il nome di Nier Gestalt sostituendo il protagonista con un uomo di mezz’età non più fratello della ragazza ma padre: questa versione arrivò anche in Giappone ma solo su Xbox 360. Attraverso l’account ufficiale Twitter della serie è stato confermato che il personaggio principale del remake, nella versione occidentale, sarà il giovane Nier. Dal breve teaser trailer è possibile solo vedere come le ambientazioni del gioco siano state aggiornate graficamente ma si tratta di immagini fisse con pochi accenni alla storia che non rivelano granché su questo remake. Nier Replicant Remake arriverà su PS4, Xbox One e Steam.