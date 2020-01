Nintendo presenta le cartoline per San Valentino

A Nintendo piace creare iniziative di vario genere o fare annunci di diversi contenuti durante l’anno, in queste ore la casa nipponica ha presentato sul suo sito ufficiale delle carte speciali per festeggiare la festa degli innamorati. Le cartoline di San Valentino possono essere scaricate e mandate alla propria anima gemella al seguente indirizzo. Dal sito possiamo notare quanto siano esteticamente particolari ma soprattutto divertenti. Sappiamo bene che manca ancora parecchio tempo alla festa in questione, ma potreste giocare di anticipo e sorprendere di sorpresa la vostra lei o il vostro lui.

Se non siete fidanzati ma volete dimostrare il vostro amore verso una persona in particolare, queste fanno al caso vostro, sicuramente nessuno può resistere al fascino di Mario e soci. Se quindi il 14 febbraio vi trovate nella spiacevole condizione di non avere ancora nessun partner al vostro fianco e pensate di aver finito le vostre idee romantiche, non temete perché, anche se tortuosa,“the way to my heart is on a kart” come suggerisce una delle carte.

Il sito in questione ha una serie di attività creative e divertenti, come anche la creazione del proprio calendario del 2020 o la realizzazione di un particolare quiz sulla nostra personalità con protagonisti i più famosi personaggi targati Nintendo. Onestamente non ce la sentiamo di descrivervi ogni singola immagine e rovinarvi la sorpresa, quindi godetevele tutte e sei.

Fateci sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate di questa idea. Quale delle carte vi piace di più? Proverete a sorprendere il vostro partner o, parché no, anche i vostri amici e parenti con queste simpatiche immagini? Vi invito a seguire il nostro sito per ulteriori novità e iniziative di Nintendo.